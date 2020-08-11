Пять человек погибли в результате крупного ДТП в Стамбуле, 25 пострадали

11.08.2020, Москва, Иван Антонов

Серьезное дорожно-транспортное происшествие в турецком Стамбуле унесло жизни пяти человек, еще 25 отправлены в больницу с травмами. Как сообщает местное издание Нaberturk, инцидент произошел на Северном Мраморноморском магистральном шоссе.

По информации турецкого ресурса, в ДТП попал автобус, выполнявший продолжительный рейс из Карабюка в Стамбул. По неизвестной причине транспортное средство врезалось в путепровод. Деталей случившегося не сообщается. Известно, что 7 человек получили тяжелые травмы, среди раненых – трое детей. Пять пассажиров скончались на месте.

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Журналисты смогли поговорить с одним из пострадавших в ДТП в больнице. Джемаль Коркмаз рассказал, что вся ситуация произошла буквально в одно мгновение. За секунду он оказался за полу автобуса. Джемаль смог быстро выбраться через окно, однако признался, что не помнит, как принял это решение. Подоспевшие на помощь очевидцы оперативно вызвали бригаду медиков, которые и увезли пострадавшего мужчину в больницу. Коркмаз ехал в автобусе с сестрой, но, как признался пострадавший, он до сих пор ничего не знает о ее состоянии.

В настоящий момент на месте ДТП работают турецкие правоохранительные органы. Всем пострадавшим от ДТП оказана первая помощь; люди, получившие тяжелые травмы, госпитализированы.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о кратном росте преступлений в Турции на фоне снижения распространения COVID-19 в республике. Так, в курортном городе Анталье владелец ресторана был убит посетителем из огнестрельного оружия. За несколько суток до этого инцидента в популярном у туристов Памуккале (природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО общей площадью около 1 077 га) представитель правопорядка был ранен подозрительным прохожим, которого полицейский попытался остановить. Предположительно, у нападавшего был пистолет.

Также несколько дней назад в Стамбуле случилась жестокая расправа мужчины над своей возлюбленной. Местный житель обвинил пассию в «оскорблении его мужественности» и застрелил ее.