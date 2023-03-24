Пять из шести: российские дроны успешно поразили родной город Зеленского

Игорь Шкапа.  
24.03.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ночью российские беспилотники успешно поразили крупный промышленный центр Украины – Кривой Рог.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Вилкул.

Ночью российские беспилотники успешно поразили крупный промышленный центр Украины – Кривой Рог. Об этом,...

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«Кривой Рог. Вражеская атака дронами «Шахед». Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!», – написал он в своем телеграмм-канале в четыре утра.

Через несколько часов он опубликовал следующий пост, признав эффективность российской атаки.

«Тяжелая ночь. Ночью враг совершил массированную атаку на Кривой Рог дронами-камикадзе типа «Шахед». Благодаря работе системы ПВО 1 вражеский БПЛА был сбит. Но есть попадание 5 дронов. Слава богу, без потерь», – отметил чиновник.

Он вновь призвал жителей города не выкладывать в открытый доступ результаты последствий удара.

«Для ликвидации последствий неприятельских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно», – добавил Вилкул.

Кроме того, атака была и в других регионах.

«Сумскую область атаковали управляемыми авиабомбами, запущенными из около 10 самолетов. Более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в регионе. Там потери уточняются», – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что сейчас информация о потерях и разрушениях уточняется и будет объявлена военными администрациями.

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