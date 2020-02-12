Пять лет назад Порошенко взмолился о пощаде

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина ведёт себя так, как будто в 2015 году это ЛДНР, а не украинская сторона была разбита в Дебальцево, после чего Киев запросил срочную встречу в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ровно пять лет как подписаны Минские соглашения-2. Я хочу напомнить, как это соглашение родилось. Когда вы в январе как-то после Иловайска очухались, привели себя в порядок, получили какую-то военную помощь и решили – всё, мы можем побеждать. Хочу всем напомнить пост тогдашнего помощника Порошенко Юрия Бирюкова, он в 18 января 2015 года сообщал: «Мы просто завязывали шнурки, вот в 8 утра началась атака на Донецкий аэропорт, теперь-то мы покажем, как мы можем давать в зубы!» Рукописи не горят.

Через четыре дня начинается контратака ДНР и ЛНР, совместная операция под Дебальцево как ответ на завязывание шнурков. И тут вдруг Порошенко вспомнил: ой, срочно встречаемся в Минске!» – рассказал Корнилов.

«После такого позорного поражения у вас выбора не было, кроме как подписывать. Это ещё пошли на компромисс республики Донбасса и Россия, которая по сути заставила республики остановить это наступление. Но вы забыли уже про это! Вы теперь считаете, что ДНР и ЛНР где-то проиграли, что вдруг надо переписывать тот болезненный для них компромисс, на который они пошли, и ещё дальше идти на компромисс. Пожалуйста, учите уроки собственной истории, не наступайте на те же грабли – обращаюсь ко всей Украине», – добавил эксперт.