Пять лет победы Евромайдана: Толпа пошла на штурм «секонд-хенда» на Украине

25.02.2019, Днепропетровск, Михаил Рябов

Социальные сети обсуждают появившееся видео, автор которого запечатлел штурм жителями Днепропетровска магазина «секонд-хенд».

Перед открытием торговой точки возле входа образовалась очередь желающих приобрести поношенную одежду по бросовой цене. В какой-то момент страсти накалились настолько, что люди не выдержали, разбили стекло и стали пробираться в магазин.

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Днепропетровск – один из крупнейших городов Украины, поэтому опубликованное видео может свидетельствовать об истинном положении экономики в стране спустя пять лет после победы Евромайдана.