//exit;
25.02.2019, Днепропетровск, Михаил Рябов
 
Днепропетровск, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Пять лет победы Евромайдана: Толпа пошла на штурм «секонд-хенда» на Украине

Социальные сети обсуждают появившееся видео, автор которого запечатлел штурм жителями Днепропетровска магазина «секонд-хенд».

Перед открытием торговой точки возле входа образовалась очередь желающих приобрести поношенную одежду по бросовой цене. В какой-то момент страсти накалились настолько, что люди не выдержали, разбили стекло и стали пробираться в магазин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Днепропетровск – один из крупнейших городов Украины, поэтому опубликованное видео может свидетельствовать об истинном положении экономики в стране спустя пять лет после победы Евромайдана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть