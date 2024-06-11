Пять лет за решеткой за разговоры о референдуме об отделении от Казахстана – приговор тамошнего суда

Сергей Рыжов.  
11.06.2024 13:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Казахстан, Общество, Политические репрессии, Спецслужбы


Местный суд в казахстанском Усть-Каменогорске вынес приговор двум жителям Восточно-Казахстанской области, которые призывали провести в своём родном регионе референдум об отделении от Казахстана.

По информации областной прокуратуры, в феврале 2024 года подсудимые в онлайн-чате продвигали сепаратистские идеи.

Местный суд в казахстанском Усть-Каменогорске вынес приговор двум жителям Восточно-Казахстанской области, которые призывали провести...

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«Они утверждали, что в регионе нужно организовать референдум об отделении от остальной части страны, а также активно разжигали межнациональную и социальную рознь. Более того – в случае неудачи референдума, по мнению подсудимых, территорию Восточно-Казахстанской области должны были насильственно захватить», – говорят в прокуратуре.

Какими именно силами обвиняемые собирались захватить казахстанскую область, местные силовики и судьи не сообщают.

«Такие рассуждения довели двух жителей Усть-Каменогорска до уголовного дела и суда. После задержания и начала разбирательства оба они признали вину и раскаялись. Суд учёл позицию прокуратуры и приговорил обоих сепаратистов к пяти годам лишения свободы», – говорится в материалах прокуратуры области.

Это далеко не первый случай, когда жителей Казахстана обвиняют в «сепаратизме». В конце 2023 года в Петропавловске вынесли приговор членам так называемого «Народного совета трудящихся», которые пытались добиться суверенитета родной Североказахстанской области, а в Алтае осудили сторонницу воссоздания СССР, утверждавшую, что «Восточный Казахстан относится к российской территории».

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