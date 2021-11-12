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12.11.2021 11:48
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Демография, Дзен, Общество, Политика, Украина
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«Пять-шесть городов в год». Тимошенко озвучила темпы вымирания украинцев

Новости УкраиныПосле победы так называемой «революции достоинства» в 2014 году депопуляция на Украине достигла угрожающих ...

После победы так называемой «революции достоинства» в 2014 году депопуляция на Украине достигла угрожающих  размеров.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявила лидер ВО «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас с вами теряем людей, теряем население с такой скоростью, что я не знаю, как мы его будем пополнять. У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год. Это, считайте, пять-шесть средних городов исчезают с карты Украины», – заявила Тимошенко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что после Евромайдана на Украине значительно увеличилась смертность.

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