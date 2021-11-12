«Пять-шесть городов в год». Тимошенко озвучила темпы вымирания украинцев

После победы так называемой «революции достоинства» в 2014 году депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявила лидер ВО «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы сейчас с вами теряем людей, теряем население с такой скоростью, что я не знаю, как мы его будем пополнять. У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год. Это, считайте, пять-шесть средних городов исчезают с карты Украины», – заявила Тимошенко.