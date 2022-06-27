Пять тысяч казаков на фронтах СВО: где искать добровольцев?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вопрос о помощи Вооруженным силам РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР со стороны российских казачьих объединений вновь поднимается на первые строчки новостных изданий.

Атаманы и представители объединений сообщают противоречивые данные о том, что казачьи отряды уже сформированы и действуют в рамках специальной операции РФ в Донбассе. Вместе с тем такие заявления полны неточностей, странных пассажей и откровенно недостоверной информации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как казаки интернет покоряли

Сообщения о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) ВС РФ по демилитаризации Украины должны действовать отряды казаков, которые исстари защищали рубежи России и ее граждан от захватчиков, впервые начали курсировать еще весной. У экспертов, общественности и журналистов вызвала недоумение пассивность «казачьего войска» перед лицом реальных боевых действий.

Тогда на фоне разворачивания нового этапа спецоперации, целью которого называлось полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик от оккупации, а также принуждение к миру многотысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), предлагалось введение в зону СВО добровольческих отрядов казаков. Новоприбывшие смогли бы выполнять разведывательные и боевые задачи, а также поддерживать порядок на освобождаемых территориях.

Столкнувшись с критикой, которая призывала казачьи объединения заняться своим прямым делом – то есть защитой Отчизны, некоторые общины Дона, Кубани, Терека и других казачьих станиц все же выставили в поле небольшое количество добровольцев.

Из них, к примеру, был сформирован казачий добровольческий отряд «Дон», который прибыл в зону спецоперации. Следом отправились военкоры, которые фиксировали участие казаков в боях на Изюмском и Северодонецком направлениях.

Наконец, в июне 2022 года интернет-газета «Взгляд» опубликовала материал «Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков». В нем сообщается, что казачий отряд «Дон» набирает добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции.

Командование предлагало новобранцам контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет. Вместе с тем в этом материале оказались собраны различные сведения о деятельности казаков в Донбассе, которые, мягко говоря, не бьются между собой.

А почему так мало

Главным образом обращает на себя внимание фатальный некомплект личного состава казачьего отряда «Дон», который мимоходом проскользнул в вышеуказанной статье. Сообщая об условиях предоставления контракта, представители добровольческого отряда отметили, что на данный момент пополнили отряд «Дон» всего 90 человек. Цифра не слишком впечатляющая, особенно с учетом того факта, что, по словам собеседника «Взгляда», в зоне спецоперации якобы должны присутствовать до 5 тысяч казаков из различных регионов России.

Крайне скудный набор добровольцев можно отчасти объяснить тем, что современное казачество в Российской Федерации – явление крайне неоднородное и противоречивое. С одной стороны, казачьи отряды включены в состав Росгвардии и в 2020-2021 гг. несли службу в ходе различных массовых мероприятий в качестве сил правопорядка.

С другой стороны — значительная часть казачьих организаций, союзов, общин и формирований в РФ занимаются бизнесом и ведут себя как частные структуры, совершенно при этом не уделяя внимания вопросами защиты Отчизны.

В народном сознании укрепился стереотип «ряженого казака» — человека, который причисляет себя к казачьему объединению, однако ограничивается лишь внешними демонстрациями формы, знаков отличия и холодного оружия.

Водка, нагайка и прочие традиции

Еще одним пространным объяснением, почему в казачьи отряды якобы не набрать должного количества неравнодушных людей, стремящихся помощь российской армии и силам ДНР и ЛНР, стали (как это ни странно) традиции казачества.

В статье «Взгляда» атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья» (СКВРиЗ) – общественной организации, под эгидой которой действует отряд «Дон», Николай Дьяконов рассказал про некие «старые казачьи традиции», которые предполагают жесткий отбор кандидатов.

«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации. Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Холостым и тем, у кого маленькие дети, или бездетным – отказывают», – пояснил он.

При этом, как отметил еще один собеседник газеты, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, вторым жестким критерием отбора кандидатов стал «военный профессионализм».

По его словам, желающий должен был пройти службу в рядах российской армии. Вкупе со строгими и якобы «традиционными» качествами в духе не брать неженатых, кандидатов с маленькими детьми или бездетных, это создает строгий ценз, через который даже при всем желании кандидаты не могут пройти.

На фоне активного стремления многих российских граждан поехать добровольцем в зону спецоперации, такие традиции становятся палкой в колесе для желающих служить в интересах Отчизны. Как тут не вспомнить Уинстона Черчилля, который, клеймя подобную косность и слепое следование устоям, называл традициями военно-морского флота Британии «ром, плеть и содомию»?

Отряд не заметил потери… полка

Однако самые большие вопросы вызывает банальная подмена понятий, которую провели как представители казачьих объединений, так и не знавшие подробностей журналисты.

Во-первых, никто не может толком сказать, сколько казачьих отрядов сражается в зоне спецоперации в Донбассе. К примеру, в одной части уже упомянутой статьи называются некие «четыре соединения» казаков, в другой — что казаки отряда «Дон» собрали два соединения.

Во-вторых, разница численность бойцов — в одном месте говорится о всех казаках, присутствующих в Донбассе, их число оценивается в пять тысяч человек. В другом — что набрали два батальона (примерно до 500 человек в каждом, если принимать во внимание стандартную численность мотострелкового батальона).

Такой разброс в цифрах уже свидетельствует о том, что командование подразделений не договорилось о реальной численности сил. И возникает закономерный вопрос — а точно ли пять тысяч казаков сейчас сражается за Родину в Донбассе?

И, в-третьих, значительная часть описываемых в статье случаев боевых задач казачьих отрядов не относятся непосредственно к отряду «Дон». В частности, журналисты рассказывают о том, что казаки действовали в районе Золотого и Горского в ЛНР, где в окружение попала группировка ВСУ. Также казакам, и в первую очередь добровольцам «Дона» приписывают «разгром польских наемников» — то есть, бои против украинской территориальной обороны и отряда боевиков из Польши в районе Камышевахи. Однако все эти случаи никакого отношения собственно к «Дону» не имеют.

Формально указанный отряд присутствует в составе 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции ЛНР имени М.И. Платова. Легендарное подразделение Луганской Народной Республики, созданное в 2014 году атаманом Павлом Дремовым, сражалось под Лисичанском и Северодонецком, участвовало в операциях на флангах Дебальцевской операции и в целом сохранило свою специфику и уникальные особенности.

Главная же суть сложившейся ситуации в том, что все описанные в статье случаи относятся именно к действиям всего 6-го казачьего полка, а в случае с поляками под Камышевахой — еще и к отрядам Росгвардии. Однако впоследствии при освобождении поселка следов польских наемников обнаружено и вовсе не было…

В одном с журналистами можно согласиться: введение в строй казачьих отрядов существенно упростит выполнение целей и задач специальной военной операции ВС РФ. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что это должны быть не разрозненные и малочисленные группы — а серьезные и боеспособные части, готовые к решению сложных боевых задач в рамках СВО.

И уж тем более нет места в рядах армейских подразделений полуанархическим группам мужиков в штанах с лампасами, которые кичатся своей униформой и умением махать нагайкой на камеру. Отбор должен проводиться прозрачно и понятно, чтобы каждый мог увидеть – сколько поехало на фронт из кубанских казаков, забайкальских, сибирских, донских? Казачье сословие не должно упускать шанс вновь доказать свои воинские традиции.