20.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Пять украинских «Д» во всей красе: перманентная истерия майдана нашла новый повод – коронавирус


На Украине есть две заразы – майдан и, как показала нездоровая реакция украинцев на прибытие эвакуированных из Китая, –  коронавирус, проявивший всё недоверие населения и к власти, и к обществу.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в Украине, это стыд и позор. Если это назвать одним словом – за что стоял Майдан и то, что он выстоял», – считает журналист.

Также, рассуждая о постмайданной Украине, журналист вывел правило «пяти Д».

«Я всегда говорил, что после Майдана наступит время пяти Д: десуверенизация –  потеря суверенитета, деиндустриализация – уничтожение всего, что является конкурентом Запада, депопуляция – уничтожение людей, деинтеллектуализация –  отупение народа и дедемократизация – когда демократию подменяют охлократией.

Все эти факторы вылились в большую Д – деградацию: нравственную, политическую, экономическую, а теперь еще и ментальную. Это – свидетельство того, что народ не только не доверяет своей власти, но не доверяет, например, даже здравоохранению», – заявил Владимир Скачко.

По мнению журналиста, трагедией Украины являются две заразы: майдан, который привел страну в такое состояние, и коронавирус, ставший лакмусом, обнажившим полное отсутствие консолидации населения.

Между тем, по видеосвязи к эфиру присоединился харьковский политик Андрей Лесик.

«Эти события дали нам понять, что Украина не является настолько соборной. Хотя недавно мы отмечали день соборности, сейчас мы наблюдаем события во Львовской, Тернопольской и Полтавской областях. Это происходит, потому что люди массово не доверяют этой власти», – отметил Лесик.

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