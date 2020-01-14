Пятая часть жителей Черногории вышла на молитвенное сопротивление

14.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Более 130 тыс человек собрались перед храмами в Черногории накануне Сербского Нового, чтобы вознести молитву (общее население Черногории 678 тыс человек) и выразить свой протест против принятия парламентом страны антиправославного закона.

Молебны и лити были организованы в Подгорице, Плевле, Баре, Биело-Поле, Колашине, Мойковаце, Никшиче, Герцег-Нови, Тивате, Будве, Беране, Андриевиче, Мурине, Жабляке, Плузине, Даниловграде, Которе.

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Ожидается, что в ближайшие дни на молебнах будет еще больше еще людей, желающих защитить православные святыни.

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий отслужил праздничную литургию в Кафедральном соборе Святого Иоанна в Баре, после чего возглавил общенациональный крестный ход как форму молитвенного сопротивления.

«Церковь Божья подвергается гонениям с момента основания и до наших дней. Поэтому не удивляйтесь, что даже в наше время этот антихристианский безбожный дух преследует нас, и наши безбожные правители оказываются наследниками тех, кто убивал священников после войны. Они хотят отобрать храмы, используя свою безбожную власть», – сказал Амфилохий, обращаясь к верующим.

Накануне Епископальный Совет Сербской Православной Церкви на своем заседании в Цетинском монастыре 11 января 2020 года, принял проект обращения в Конституционный суд Черногории об отмене так называемого Закона о свободе вероисповедания.

«Мы благодарим всех верующих в Черногории за проявленное христианское достоинство в сопротивлении этому беззаконию, которое не признают наши братья и сестры во всем регионе и мире», – говорится в обращении Епископального Собора к верующим.

Совет благословил организацию и проведение молитвенных богослужений по четвергам и воскресеньям, а также молитвенные собрания в другие дни, напоминая об обязательстве сохранять мир и достоинство, как это было до сих пор.

«Мы просим все три ветви власти нашего государства Черногория, как исполнительную, так и законодательную и судебную, найти способы отмены указанного закона. Только таким образом они восстановят мир и спокойствие православных верующих, которые были нарушены государственными властями на Рождество- говорится в обращении.

Совет напоминает, что в прошлом году Церковь и ее экспертные службы представили правительству Черногории предложения и в соответствии с рекомендациями Европейской и Венецианской комиссии о внесении поправок в этот законопроект, однако не получила ответа.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране.