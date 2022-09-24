«Пятая колонна» смогла вывести на митинги по всей России не более 1000 человек

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Украинская пропаганда синхронно прозападными либералами развернули кампанию, направленную на срыв объявленной частичной мобилизации в российскую армию.

Известное своими антироссийским акциями нелегальное движение «Весна» вновь призвало сегодня сторонников на протест «против войны». В анонсе было заявлено 40 городов, на поверку люди вышли от силы в 10.

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Характерно, что либеральные СМИ-иноагенты не сообщают о численности акций и лозунгах протестующих, а только о «жестких задержаниях». Прозападной оппозицией объявлено о задержании 730 человек, из них 500 – в Москве. Нетрудно посчитать, сколько людей протестовало в остальной России.

Участников акций координировали специально созданные ТГ-каналы по типу польской «Нехты». Они указывали желающим, где собираться и куда идти. «Весна» распространяла нужные лозунги и кричалки, а также инструкции, как себя вести, напоминавшие действия Беломайдана в 2020 году.

В Москве «пацифисты» не постеснялись привлечь в свои ряды девушку на инвалидном кресле. Полицейские лишь отобрали у нее плакат «Хочешь как я?».

В Санкт-Петербурге протестующих сразу же заблокировали, как только они собрались на улице Садовой.

В Екатеринбурге задержали в основном журналистов прозападных СМИ. Похоже, кроме них никто протестовать не захотел. Среди задержанных также оказалась активистка «Ельцин-центра» Кристина Хакер.

В Иркутске силовики задержали около 20 человек, в Томске – четырех, в Хабаровске – трех, в Улан-Удэ – трех. В Чите вышла протестовать одна участница движения «Гражданская Солидарность Забайкалья» Марина Саломатова с плакатом «Мы не мясо!».

В Москве протестующие вели себя агрессивно, сопротивляясь полиции.

Движение «Весна» известно инициативой о проведении референдума по отделению Санкт-Петербурга от России в 2014 году, а также попыткой дискредитировать шествие «Бессмертного полка» в этом году.