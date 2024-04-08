«Пятая статья НАТО – чистый информационный блеф» – профессор СевГУ призвала не бояться бить врагов РФ

Вступление Украины в НАТО весьма сомнительно, поскольку такого государства фактически не существует, а ее руководство утратило легитимность. Разговоры о вступлении в альянс нужны только, чтобы поддерживать информационную повестку.

Об этом заявила в эфире «Первого севастопольского» профессор СевГУ Елена Рябцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это часть информационной войны, часть информационного противостояния или гибридной войны. Им будут обещать, обещать, обещать, и я сомневаюсь, что их кто-то примет. Но даже если и будет такой факт приёма в НАТО, что это изменит? Почитайте статьи устава НАТО, та же самая пресловутая пятая статья, она очень обтекаемая. Если внимательно её прочитать, а не то, как описывают ее журналисты, то там говорится, что если на одну из стран-членов НАТО произойдёт агрессия, нападение, какая-то военная угроза, то ей окажут помощь, коллективную или индивидуальную. То есть, ничего такого… они итак оказывают помощь», – отметила она.

По словам профессора, даже если оставшуюся часть Украины примут в НАТО – это ничего не поменяет в нынешнем противостоянии.

«Смысл заключается в том, чтобы, во-первых, постоянно держать нас в напряжении, наше государство… постоянно какую-то повестку свою пропихивать нам, чтобы мы отвлекались на нее, что мало снарядов, нет людей – да всё у них есть. Может быть сейчас где-то в меньшем количестве, но, извините, 1 тысяча снарядов или 500 – какая разница, даже от одного погибают люди. Поэтому я думаю, что это повестка чисто дискуссионная, популистская. Но даже если это произойдёт, всё равно ничего нового не будет. А потом, кого принимать? Какое государство? Его, по сути дела, практически уже не существует. Это, во-первых. А во-вторых, руководство там легитимное? Когда закончился срок у Зеленского – с кем разговаривать? Даже пусть они на все свои нормы наплюют и на все принципы международные, с кем они будут разговаривать, с Кулебой?» – указала Рябцева.