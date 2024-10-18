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Фактически Киев от НАТО уже получил больше, чем вынужден был бы дать альянс в соответствии с 5 статьёй Устава, если бы Украина была в составе блока.

Об этом на канале «Изолента live» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Желание Киева] «пусть немедленно нас примут в НАТО» – это в расчёте на 5 статью, они же читать документы не умеют, хотя бы Устав почитали, что 5 статья не предполагает обязательного военного ответа. Что там каждый из участников самостоятельно определяет свой формат, как он будет помогать, – там немедленные консультации начинаются», – напомнил Трухан.

«Я бы сказал, что 5 статья НАТО, по сути, в отношении Украины уже реализована. Они уже все решили, кто что делает», – отметил радиоведущий Пётр Лидов.

Трухан согласился с журналистом.

«Не буду спорить, если убрать метафизически, и просто взять по сути – они, по сути, так и делают. То есть, по факту они 5 статью ввели…Они распределили обязанности, они даже, наверное, делают сверх того, что могли бы делать в парадигме классического НАТО времён противостояния с СССР. Оружия им дали, по факту введя эту 5 статью, больше чем достаточно, если на то пошло. Для того, чтобы хоть что-то показать. Но что они с этим оружием устроили?» – добавил полковник.

«Вчера были цифры со стороны США опубликованы беспрецедентные, которые никому никогда ни в одном конфликте Америка не давала другим странам столько оружия, если пересчитать в деньгах», – дополнил ведущий Трофим Татаренков.