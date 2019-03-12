Пятая точка Портникова напряглась: Майданщики в шоке от данных социологов

12.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Даже в условиях цензуры и тотальной пропаганды жители Украины стали лучше относиться к России. С ноября 2018 года доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%. Это следует из итогов исследования Киевского международного института социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Данные социологов уже поспешил прокомментировать украинский пропагандист Виталий Портников, принимающий активное участие в разжигании антироссийских настроений на провластных каналах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Портников во время Евромайдана стал героем скандального видео – в Сети появилась видеозапись его гомосексуального контакта, снятого скрытой камерой. Тогда пропагандист заявил об угрозе и предпочел скрыться за границей. Вернулся на Украину он предпочел уже после победы переворота и занялся обслуживанием нового режима.

«О войне большая часть наших соотечественников предпочитает не задумываться, тем более, что война переходит в классический замороженный конфликт. И стоит Путину прекратить стрелять на границе, как количество друзей России и поклонников его режима в Украине возрастёт еще на 10-15 процентов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и дестабилизирующую деятельность пророссийских телеканалов, и президентскую предвыборную кампанию. Ведь именно ее участники уверяют своих потенциальных сторонников, что с Россией можно договориться, что с Путиным нужно разговаривать, что это украинская власть «не смогла» остановить войну и восстановить территориальную целостность. И эти лживые слова падают на унавоженную почву капитулянтства и усталости от войны», – негодует Портников.

«Дело, конечно же, не в Зеленском, который еще недавно вообще не интересовался политикой. Дело в этом запросе на скрытый коллаборационизм, который потихоньку становится содержанием украинской политики и на который не могут не реагировать ведущие претенденты на пост президента. По сути, в новых, куда более трагических условиях, повторяется ситуация, которая предопределила расклад сил в 2010 году и привела к краху Украинского государства и войне спустя всего четыре года после триумфа мещанства и соглашательства. Если такая же ситуация повторится сейчас, после войны и в условиях отсутствия в списках избирателей миллионов людей, традиционно голосовавших за пророссийские силы, то придётся констатировать, что украинский народ – во всяком случае, в существующих территориальных границах – просто не может сдать экзамен на собственную государственность, что он продолжает воспринимать своё государство не по-польски, а по-белорусски», – сокрушается пропагандист.

«И тогда сбудутся все самые неприятные прогнозы российских «доброжелателей» нашей страны. Украина либо расколется, либо целиком вернётся в российскую сферу влияния. Но понятно, что мирным путём это происходить не будет. В случае победы скрытого коллаборационизма новые Майданы, внутренние конфликты и войны с Россией нам обеспечены», – обещает Портников, очевидно, рассчитывающий сам вновь уехать за границу, как только вновь «запахнет жареным».

Недоволен результатами социологов и работающий на Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Такое вот ползучее «принуждение к любви». Вот такой «мудрый миролюбивый украинский народ». Триста лет пыток, десятки миллионов убитых, новая вооруженная агрессия и оккупация – и все равно, как об стену горохом. Им нравится Россия, они хорошо относятся к русским – так это же только Путин и несколько человек в Кремле плохие, все остальные – хорошие и дружелюбные», – не скрывает раздражения «порохобот», хорошо осознающий, чем лично для него грозит смена режима.