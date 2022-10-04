Пятерым главарям «Азова» устроили торжественную встречу с родными в Турции

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Новости Украины

В Турции пятеро освобожденных из российского плена боевиков из «Азовстали» встретились с членами своих семей.

Об этом сообщает Офис украинского президента в Телеграм.

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«Во время визита в Турецкую Республику руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными – защитниками «Азовстали», недавно освобожденными из российского плена, и организовал их встречу с родными», – говорится в сообщении.

Напомним, что командир полка Национальной гвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Андрей Ермак от имени Владимира Зеленского и от себя лично “выразил благодарность и искреннее уважение украинским военным за их мужество, доблесть и стойкость”.

«Кроме того, Андрей Ермак при содействии турецкой стороны организовал встречу защитников «Азовстали» с членами их семей, которые также прибыли в Турцию. Воины смогли увидеть и обнять своих родных и близких впервые за много месяцев»,- отмечается в сообщении.

«Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным упорством. Они так долго ждали вас», – сказал Ермак.

Напомним, 22 сентября состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена Украина вернула 215 человек в обмен на 40 русских и одного кума Путина Виктора Медведчука. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал этот обмен, назвав его “состоявшимся на украинских условиях”.

Владимир Зеленский тогда же сообщил, что пятеро главарей «Азова», которых освободили из российского плена, по условиям освобождения будут оставаться в Турции до конца войны – в комфортных условиях и за счет украинского государства. А олигарх Роман Абрамович подарил боевикам смартфоны.