Пятилетие бойни на Майдане отметили «лучами достоинства»

20.02.2019, Киев, Игорь Петров

В пятую годовщину гибели участников Евромайдана в центре Киева на улице Институтской утроили инсталляцию «Лучи достоинства».

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На акцию собралось около двух сотен людей, в том числе родственники убитых, представители Института национальной памяти и нескольких общественных организаций.

После выступлений были зажжены прожекторы, направленные в небо и присутствовавшие спели гимн Украины.

Подобная акция проводится на этом месте уже не в первый раз, хотя в прошлом году ее не было. Активисты говорили, что возобновление этой традиции – хороший знак. В то же время, по их словам, плохим знаком стало исчезновение мемориала в честь погибших, то есть памятного креста и стендов с фотографиями погибших.

Впрочем, один из выступающих уверил собравшихся, что крест вернут, о чем уже достигнуты договоренности. Еще одна не очень приятная для участников Евромайдана новость – строительство музея “революции достоинства” так и не было начато, хотя на сегодняшнюю дату планировалось его открытие.

На месте будущего музея по-прежнему котлован. Зато движение по улице Институтской перекрыли

“Это хорошо, потому что это место святое”, – заявил один из участников митинга.

Выступавшие также отметили, что за пять лет умерло уже 18 членов семей так называемой “небесной сотни”.