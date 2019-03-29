Пятилетняя оккупация ввергла одесситов в затяжную депрессию

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

После событий 2014 года облик Одессы, по улицам которой свободно разгуливают убийцы, меняется не в лучшую сторону.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал одесский краевед, историк и журналист, почетный гражданин Одессы Олег Губарь.

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По его словам, не соответствуют действительности уверения киевских властей, заявляющих, что “с утра до ночи защищают Украину от российской агрессии”.

“У нас внутри страны полный беспредел, и это не российская агрессия. В Одессе по улицам свободно разгуливают граждане, совершившие убийства, так называемые «активисты». Их защищают из Киева, их прикрывает региональное начальство. И наоборот есть те, кто годами сидят в тюрьмах, хотя с них сняты все обвинения. Государство дошло до такой стадии, что его нет”, – сказал одессит.

Отвечая на вопрос о настроениях людей в Одессе, краевед заметил, что основная масса находится “в очень затяжной депрессии”.

“Жить в оккупации, хотя бы психологической, уже пять лет – это очень трудно. Оказаться в каком-то месте (не важно, Россия это или нет), где беззаботные люди свободно говорят по-русски – это уже врачующе. Все, что мы хотим, – это сохранить свой язык. Сохранить себя как личности, а город – как индивидуальность. Нам не удается ни того, ни другого. Облик Одессы меняется не к лучшему”, – приходит к выводу Губарь.