Пятиминутки ненависти зомбируют украинцев на войну в Донбассе

29.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Данные опроса, в котором более 40% украинцев высказались за военный путь возвращения Донбасса, свидетельствуют лишь об озлобленности украинцев, а не о том, что они реально поддерживают войну.

Об этом в беседе на канале PolitWera заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема – даже не в постановке вопроса относительно Донбасса и Крыма. К сожалению, это проблема озлобленности внутри страны, внутри государства. Люди доведены до отчаяния, большая часть, у кого нет возможности уехать из страны. Люди озлоблены. Пятиминутки ненависти стали уже реалиями сегодняшней Украины.

И мне кажется, что любой вот такой опрос с какими-то явными раздражителями будет вызывать как раз вот такую очень агрессивную реакцию, агрессию. Это очень хорошо видно во взаимоотношениях людей – то, что раньше решалось, не создавало проблем, сейчас вызывает очень агрессивную реакцию со стороны людей.

Даже социологи уже на какой-то пресс-конференции говорили, что социальная атмосфера в стране она напрямую влияет, в том числе и на самочувствие. Когда вы живете, не понимая что произойдет завтра, когда вы живете не видя никаких стратегических целей – дальнейшего развития государства, выхода из сложившейся ситуации, когда вам постоянно рассказывает «сейчас мы настроим дорог и будет вам счастье», вы крутите пальцем у виска.

Вот это влияет в том числе и на подобного рода [опросы]. Это не означает, что половина украинцев ненавидят выходцев с Донбасса. Абсолютно нет. Это просто общая психологическая атмосфера в стране, к сожалению.

В моем окружении есть очень разные люди, плоть до праворадикальных и людей, которые говорят «правильно таки Путин Крым забрал». Я не слышал во всем этом спектре людей вот такую воинственную риторику – «война до победного конца» и «вот мы все равно победим, отберем», – сказал эксперт.

Согласно опросу, проведенному с 13 по 31 января 2021 года по заказу Школы политической аналитики, 42% украинцев согласны с необходимостью проведения вооружёнными силами Украины военной операции для восстановления территориальной целостности на Донбассе, и 25, 3% не согласны с этим.

Опрос проводился в пределах Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет соросовский фонд «Возрождение» совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции на Украине. Выборка составила 2000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.