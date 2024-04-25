Пятисотое нападение: албанцы избили и ограбили серба прямо в центре сербского анклава

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На территории сербского анклава на севере Косово – Косовская (Северная) Митровица, пятеро албанцев напали на двадцатилетнего местного жителя Петра Костича, отобрав у него деньги и золотую цепочку.

Этот инцидент стал пятисотым нападением на сербов на этнической почве за время правления «премьера» сепаратистов Альбина Курти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нападение на Костича произошло неподалеку от главной городской набережной, пятеро албанцев набросились на парня, избили его, прижали к стене, отобрали деньги, сорвали золотую цепочку и убежали. Все произошедшее зафиксировала уличная камера.

«По имеющимся данным, Петру по счастливой случайности удалось получить лишь легкие телесные повреждения, но факт в том, что это событие оставит след в его памяти. Подчеркиваем, что хотя правящий режим так называемой «Республики Косово» позиционирует себя демократическим и всячески пытается попасть в Совет Европы, на местах происходят насилие и террор против оставшихся сербов», – говорится в обращении партии косовских сербов «Сербский список».

Авторы обращения отмечают, что это уже пятисотое нападение на сербов с момента прихода к власти в крае пан-албанца и сербофоба Альбина Курти, в правление которого сербы, их собственность и собственность Сербской Православной Церкви атакуются практически ежедневно.

«Сербский Список» призывает EULEX (европейскую оккупационную полицейскую миссию – ред.) принять непосредственное участие в этом деле через своих сотрудников и представить отчет общественности как можно скорее, поскольку сербский народ не доверяет полицейским подразделениям Курти, которые, присутствуя на местах, не раскрыли ни одного подобного преступления», – говорится в обращении сербских политиков Косово.

Надо отметить, что до недавних пор представить появление албанских преступников в Северной Митровице было невозможно, равно как и боевиков Курти, которые могли появиться там только с санкции оккупационного контингента NATO – KFOR.

В последние же два года албанские боевики не только совершают регулярные рейды в северные сербские анклавы Косово, но Приштине, путем фальшивых выборов, удалось назначить во главе этих муниципальных общин своих представителей – албанцев и лояльных сербских коллаборационистов.