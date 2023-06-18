«Пятнадцать «Брэдли» уничтожили – не беда, дадут новые» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.06.2023 01:58
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен


Западные кураторы дают ВСУ ровно столько вооружения, сколько нужно именно в данный момент.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные кураторы дают ВСУ ровно столько вооружения, сколько нужно именно в данный момент. Об...

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«Мы потеряли там 15 «Брэдли», я даже не уверен, что 15 мы их потеряли, нам сказали: ну, пожалуйста, очередной пакет мгновенный, сразу 15 штук получите.

У них их две тысячи, они их могут давать по 15 штук каждую неделю.

Причём, что характерно, «Брэдли» сохраняет жизнь экипажа и расчёта. Ну, ничего, новые привезут. Ещё и 15 «Страйков» в придачу (американская БМП Страйкер – ред.), тоже, кстати, достойная история. Но «Страйк» колёсный, он более для прорывов силён, где по трассам далеко забегать нужно на них.

То есть, очевидно, что и Штаты, и другие союзники демонстрируют, что мы обеспечим всем. Не дадим всё сразу, чтобы украинцы прям взяли и решили радикально вопрос за две недели – нет, но мы гарантируем, что им хватит.

И как раз 15 «Брэдли» – это яркая демонстрация этого. Я так подозреваю, что то же самое происходит и с вооружением. И с «Хаймарсами», ракетами, и с «Калибурами» (Экскалибур – ред.), и с обычными боеприпасами.

То есть, грубо говоря, Запад стал нашим тылом, он не заваливает нас, а он методично нам даёт столько, сколько нужно на сегодня», – хорохорится Грин.

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