Пятнадцатая страна готовится отозвать признание «независимости» Косово

23.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

На подходе еще одна, уже пятнадцатая страна мира, готовая отозвать признание независимости незаконно отторгнутого от Сербии края Косово. Об этом телеканалу Hepi заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

Он не уточнил названия государства, сообщив лишь, что получил соответствующее заявление из посольства этой страны на праздник Видовдан, 28 июня.

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«Я официально объявлю и покажу это заявление в эти дни. Что интересно, эта записка была доставлена ​​нам в Видовдан», – сказал Дачич.

Некоторые СМИ, в частности, Sputnik, со ссылкой на источник в дипломатических кругах, дали информацию о том, что речь идет о государстве Того в Западной Африке, однако Дачич не стал подтверждать эти сведения.

Дачич рассказал, что ему довелось обсуждать проблему Косово в 105 странах мира. Как оказалось, многие за границей не знают сути конфликта на Балканах, поэтому впоследствии готовы пересмотреть свои решения и выступить в поддержку целостности Сербии.

«Сейчас я сделаю один обзор того, сколько стран признают и не признают Косово. Есть страны, которые заморозили это решение, такие как Перу, Египет. Моя цель – сделать так, чтоб их число упало ниже 97, что составляет половину от общего числа членов ООН», – сказал министр.

Дачич напомнил, что албанский сепаратистский режим в Косово за последнее время продемонстрировал полную недоговороспособность, введя экономическую блокаду сербских анклавов, а также грубо игнорируя решение Совбеза ООН по урегулированию конфликта.

«Никто не упоминает Содружество сербских муниципалитетов, присвоение православных церквей, формирование так называемой «армии» (в Косово)…», – заявил Дачич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96 (сейчас их 100), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию. В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол.

Интересно, что тема отмены признания «независимости» Косово обсуждалась и накануне в ходе переговоров сербского президента Александра Вучича с госсекретарем США Майклом Помпео.

Вучич отметил, что в свое время, ради диалога с Приштиной, Сербия была готова приостановить кампанию по отмене признания Косово. Однако албанцы продемонстрировали отсутствие желания договариваться.

«Я ему сказал то, что не пишет ни одно СМИ. Мы предлагали албанцам перестать пытаться попасть в Интерпол и другие международные организации, пока не закончим переговоры. В обмен мы были готовы прекратить международную кампанию по отзыву признаний. Они не согласились, так что мы продолжаем свое дело. И я донёс это до госсекретаря», – рассказал Вучич журналистам.