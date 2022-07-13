«Пятой колонне – срок в колонии!» – Удальцов отреагировал на взятие под арест Яшина

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Басманный суд Москвы арестовал сегодня известного либерала и горячего сторонника блогера-уголовника Илью Яшина до 12 сентября по делу о дискредитации российской армии.

По ходатайству следствия дело рассматривалось в закрытом режиме.

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«24 февраля я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют – приму этот удар достойно. Я держу своё слово», – пафосно прокомментировал решение суда сам Яшин в запрещенной соцсети.

В прошлом связанный с правоохранительными органами политолог Сергей Карнаухов прогнозирует, что Яшин будет осужден на 7 лет.

«В истории с Яшиным можно привести аналогию с родителями трудного ребёнка. Вовремя не объяснили. Вовремя не остановили. Вовремя не посадили. Яшин, Навальный, Быков, Венедиктов… все они, их сотни, долгие годы были очень плохими детьми государства. Воевали с ним. Ненавидели. Поносили. Но государство с ними игралось. В итоге выросли монстры. Они все могли давно отсидеть. Дальше, либо поумнеть, либо отправиться в ИК снова. Сейчас Яшина посадят. Получит он 7 лет. В его возрасте это катастрофа. Хотя, может быть, напротив, спасение. Но государству урок – все надо делать вовремя!», – написал Карнаухов в своем ТГ-канале.

В 2012 во время волнений на Болотной, подставленный Навальным и Яшиным под тюремный срок лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов – более категоричен.

«Национал-предатель Илья Яшин заслуживает полноценного уголовного наказания! Мундеп призывал людей активно протестовать против спецоперации, а депутатам Госдумы свернуть и засунуть в «собственную задницу» закон о дискредитации ВС РФ. Также национал-предатель называл боевиков из батальона «Азов», насильно удерживающих мирное население на «Азовстали», «защитниками завода», которых демонизируют в России. Ранее Яшин рассуждал о передаче Крымского полуострова киевскому режиму. Яшин откровенный провокатор, поддерживающий в своих эфирах неонацистских преступников, которые держат в заложниках население Украины. Также национал-предатель открыто дискредитирует нашу армию, защищающую мирных граждан Донбасса, ради набора политических очков. Пятой колонне – срок в колонии!», – написал Удальцов.