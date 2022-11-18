Пытался просочиться в Крым: Ещё один боевик-аскер попался ФСБ

18.11.2022  17:09 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

При попытке въезда в Крым со стороны Херсонской области был задержан житель Херсона 1987 года рождения. ФСБ установлено, что в декабре 2015 года он добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», в составе которого участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.

В отношении задержанного ФСБ возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

При попытке въезда в Крым со стороны Херсонской области был задержан житель Херсона 1987...

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Киевским районным судом Республики Крым задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 

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