Пытался просочиться в Крым: Ещё один боевик-аскер попался ФСБ
При попытке въезда в Крым со стороны Херсонской области был задержан житель Херсона 1987 года рождения. ФСБ установлено, что в декабре 2015 года он добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», в составе которого участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.
В отношении задержанного ФСБ возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).
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Киевским районным судом Республики Крым задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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