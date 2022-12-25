Пытаясь избежать повторных ударов, Украина имитирует попадания российских ракет в ТЭС

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Украина прибегает к действенной тактике минимизация ущерба от российских ракетных ударов по энергетическим объектам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет автор телеграм-канала «русский инженер», публицист Алексей Васильев.

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Он отметил, что несколько назад поднимал тему о важности изучения опыта украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры.

«И спасибо моим подписчикам, дали ценнейшую информацию: оказывается, вот этот удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области в конце октября был в молоко. Мне прислали фото, которые показывают с другого ракурса станцию, и там свалены в кучу покрышки. К сожалению, по тому фото можно идентифицировать человека, поэтому нельзя ни в коем случае выложить в открытом доступе. Но зато раскрыт способ как они пытаются дурачить нам голову. Способ простой и довольно эффективный – относительно рядом с трансформаторами и цехами подготовить гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки, и имитируют успешное попадание», – рассказывает эксперт.

По его словам, при проведении таких действий украинская сторона соблюдает высокий уровень секретности.

«Расчёт на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты, и будут считать объект уничтоженным», – уточнил Васильев.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин написал, что нужно делать в таких ситуациях.

«Собственно, поэтому после очередных ударов, ВКС требуется некоторое время на определение результатов ударов и обновление пула целей, в условиях, когда противник пытается затруднить сбор объективной информации относительно результатов прилетов. В этом плане большую важность имеют как агентурные источники, так и информация технической разведки», – убежден Рожин.