Пытаясь насолить Москве, Украина способствовала технологическому развитию РФ

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина – это слабая страна с огромными экономическими проблемами, фактически потерявшая независимость.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудничество с МВФ – это частичная потеря суверенитета и независимости страны, что тоже нужно чётко понимать. И сотрудничают с МВФ и получают кредиты в основном страны, находящиеся в тяжелейшей экономической ситуации. Скажем, Россия не прибегает к кредитам МВФ.

Они рассчитались со всеми кредитами во время первой каденции Путина и начали проводить самостоятельную политику, такую, которая способствовала и технологическому развитию России. И поэтому у них идёт большое накопление валютных резервов, порядка 500 миллиардов постоянно», – отметил Суслов.

Также он объяснил, что РФ смогла компенсировать потери от санкций, а Украина – нет.

«Но темпы роста российской экономики в следствие санкций и других причин снизились даже ниже, чем на Украине сегодня. Но надо понимать, что Россия одновременно провела огромное импортозамещение. Ведь Украина сумела нанести по России мощнейший экономический удар.

Скажем, отказ поставлять двигатели вертолётов должен был погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолётных двигателей. Отказ поставлять двигатели для судов, в том числе и военных, должен был подкосить строительство флота. Оно и подкосило на год-другой, задержка сдачи многих кораблей. Но они создали собственную такую отрасль. Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли», – резюмировал экономист.