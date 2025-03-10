Пытаясь спасти от кризиса, Европа готовится к войне – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
10.03.2025 09:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европейским лидерам нужно продолжение украинской войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским лидерам нужно продолжение украинской войны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из...

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«Все равно Европа готовится. Европе нужна война – тем силам, которые стоят сегодня за основными европейскими политиками. Давайте учитывать, что европейские политики далеко не самостоятельны в определении своих шагов, интересов, действий. Соответственно, этим силам нужна война. Противопоставление нескольких государств для того, чтобы на фоне этой войны предотвратить кризисные явления в экономике западных государств.

На фоне последних заявлений особо выделяется заявление Макрона, который уже пригрозил, что он будет теперь ответственным за Европу, он будет теперь ответственный за ядерный щит европейских государств, что он берет на себя теперь лидерство в военной сфере относительно России. Несколько раз упомянул, что Франция является ядерным государством и что необходимо новый вид ответственности или тип ответственности в противостоянии с Российской Федерацией», – отметил Бондаренко.

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