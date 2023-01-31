Пытаясь удержать Артемовск, ВСУ из последних сил цепляются за Часов Яр

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Украинские вооруженные формирования перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр, через который ВСУ снабжают Артемовск, за который идут бои.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал Один из организаторов русского движения Донбасса, бывший ополченец военкор Александр Матюшин («Варяг»).

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«Это единственный населенный пункт, через который еще идет питание украинских войск в Артемовске боеприпасами и подкреплением. С Часова Яра удобно бить практически по всем направлениям, откуда наступают наши войска. В Часов Яр перекидываются до пяти разных украинских бригад, три из них – десантно-штурмовые. Это возможность построить там новый укрепрайон, зацепиться за него и продолжать сдерживать российское наступление», – сказал Матюшин «Комсомольской правде».

Он не исключает, что российское наступление может начаться еще и со стороны Горловки.

«Тогда есть риск [для ВСУ], что Часов Яр может быть скоро отрезан от основных украинских сил», – добавил военкор.

Он подчеркнул, что «российские силы уже вошли непосредственно в Артемовск, где ведутся тяжелые бои».

«Кроме того, говорят о большом количестве прибывших на Украину иностранцев, которые скоро должны оказаться под Артемовском. Пока же туда закидывают теробороновцев, которых просто хватают на улицах городов», – резюмировал Матюшин.