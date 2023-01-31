Пытаясь удержать Артемовск, ВСУ из последних сил цепляются за Часов Яр

Олег Кравцов.  
31.01.2023 13:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1550
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские вооруженные формирования перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр, через который ВСУ снабжают Артемовск, за который идут бои.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал Один из организаторов русского движения Донбасса, бывший ополченец военкор Александр Матюшин («Варяг»).

Украинские вооруженные формирования перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр, через который ВСУ снабжают Артемовск,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это единственный населенный пункт, через который еще идет питание украинских войск в Артемовске боеприпасами и подкреплением. С Часова Яра удобно бить практически по всем направлениям, откуда наступают наши войска.

В Часов Яр перекидываются до пяти разных украинских бригад, три из них – десантно-штурмовые. Это возможность построить там новый укрепрайон, зацепиться за него и продолжать сдерживать российское наступление», – сказал Матюшин «Комсомольской правде».

Он не исключает, что российское наступление может начаться еще и со стороны Горловки.

«Тогда есть риск [для ВСУ], что Часов Яр может быть скоро отрезан от основных украинских сил», – добавил военкор.

Он подчеркнул, что «российские силы уже вошли непосредственно в Артемовск, где ведутся тяжелые бои».

«Кроме того, говорят о большом количестве прибывших на Украину иностранцев, которые скоро должны оказаться под Артемовском. Пока же туда закидывают теробороновцев, которых просто хватают на улицах городов», – резюмировал Матюшин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть