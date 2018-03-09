09.03.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Пытки, от которых стынет кровь: Как бойца ДНР убивали в украинском плену


Украинские военные подвергали смертельным пыткам захваченного в плен бойца ДНР, о чём свидетельствует судебно-медицинская экспертиза. Такую информацию у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее украинская сторона передала ДНР тело Евгения Торопкина, 1991 года рождения, взятого в плен ВСУ 2 марта вследствие попытки прорыва позиций ВС Республики на линии соприкосновения в районе населённого пункта Октябрь.

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«Судмедэксперты ДНР осмотрели тело захваченного украинскими военными в плен 2 марта нашего бойца и сделали вывод, что перед смертью он подвергся жестоким пыткам», – говорится в сообщении.

Вот лишь некоторые детали, от которых в венах стынет кровь:

«На теле вырезаны куски кожи, возможно, удаляли следы ран, чтобы не поняли, почему он умер. Череп сильно поврежден, раздроблен на 57 фрагментов. Значительное смещение лицевых костей. Телесные повреждения были получены при жизни!», – сообщил журналист.

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