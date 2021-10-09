Пытки в Саратове: Российское государство ломает сценарий либералов

09.10.2021 12:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Либералам не удалось устроить скандал вокруг видеозаписи пыток и издевательств над заключенными в саратовской областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН, опубликованный антироссийским правозащитным проектом Gulagu.net. СМИ-иноагенты пытались представить изощренную жестокость как неотъемлемую часть системы.

О том, что публикация имела целью провокацию свидетельствует тот факт, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил западным СМИ, что российские спецслужбы участвовали в пытках белорусов во время Беломайдана в прошлом году.

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Британское издание The Telegraph утверждает, что «секретный архив ФСБ» похитил белорусский айтишник, который когда-то сам сидел в саратовской тюрьме.

Однако государство оперативно отреагировала на информацию правозащитников. Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило 4 уголовных дела по фактам совершения противоправных действий. По версии следствия, «несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного».

Расследование ситуации взяли на контроль Совет Федерации и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«По поводу пыток в колониях России. Главная проблема в том, что негде взять кадры для работы в системе исполнения наказаний. Кто пойдет на работу во ФСИН? Обычный спокойный человек вряд ли. Идут чаще люди озлобленные, которые хотят отомстить за что-то. И это выливается в пытки, издевательства. Чтобы это искоренить – нужны показательные процессы над теми, кто устраивает пытки и насилие в колониях», – написал в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политолог Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, считает, что причина случившегося – ослабленный контроль.

«Страшные кадры. Даже если смотреть их в контексте решения якобы важных оперативных задач. Такого быть не должно. И это делают конкретные деградировавшие мрази в погонах, которых нужно увольнять, привлекать к ответственности, отправлять на длительные сроки. Главная причина всего: ослабленный контроль, безнаказанность. И почти любая сфера превращается в новую «кущевку». Отсюда вывод: для наведения порядка в стране нужно усиление государственного управления и контроля. Ждать сознательности от людей – бессмысленно», – написал Карнаухов.