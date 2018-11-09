Рабинович и группа Фирташа сулят украинцам жизнь во “второй Швейцарии”

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Бойко и Рабинович заявили 9 ноября в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.

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«Есть три пункта, по которых мы приглашаем всех: первое — это установление безусловного мира в стране, второе — прекращение экономического геноцида украинского народа и третье — создание независимой нейтральной страны, „Швейцарии Восточной Европы“» — заявил Рабинович.

Отвечая на вопрос журналистов относительно кандидата в президенты от этой политсилы, Бойко отметил:

«У нас будет действительно единственный кандидат на президентские выборы, но это еще повод для дискуссий, это будет в будущем».

В то же время источники «Украинской правды» в Оппоблоке отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии «Оппозиционный блок» с партией «За життя».

Группа Фирташа-Левочкина и Медведчук с Рабиновичем заявляли о готовности объединяться уже сейчас, но представители Ахметова, говорили, что не видят в такой спешке никакого смысла.

«Я не знаю, что они себе решили без нас. Но мы люди самодостаточные и считаем, что спешить с такой деликатной темой точно не стоит», — признавался один высокопоставленный собеседник из группы Ахметова.