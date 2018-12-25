25.12.2018, Киев, Валентин Филиппов
 
Донбасс, Украина
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Рабинович предложил выгнать население Донбасса мирным путём

Давний приятель Петра Порошенко, ныне рядящийся в одежды «оппозиционера» депутат Верховной Рады Вадим Рабинович озвучил концепцию оригинальной «мирной инициативы» по Донбассу.

Смысл заключается в том, что в результате прямых переговоров между Украиной и Народными Республиками Донбасса, можно ввести на Донбассе украинскую администрацию, а все, кто не нравятся Киевскому режиму, уедут сами.

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Таким образом, территория Донбасса останется за Украиной, и туда смогут приехать другие люди, пояснил Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди уйдут, которые нам не нравятся. А территория останется. Придут новые люди. Останется территория де-юре и де-факто. Это наша земля. Вот каким примерно путём надо идти».   – заявил Вадим Рабинович.

Интересно то, что Вадим Рабинович на Украине считается представителем «интересов Юго-Востока» и постоянно подвергается нападкам националистов. И это лишний раз подтверждает, что когда на Украине закончатся русские, бандеровцы возьмутся за жидобандеровцев.

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