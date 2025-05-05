Рабинович: Зеленский «кинул» Трампа? Не смешите

Сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом утративший легитимность президент Украины Зеленский подписал с перепуга.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил его соотечественник, адвокат Авраам Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь явно американцы переиграли Зеленского. Второго варианта быть не могло. Украина не в том положении, чтобы она могла кого-то «кинуть». Зеленского поджали, с одной стороны, нельзя прекращать войну, с другой – без американской помощи Украина уже проигрывает войну. Она и так, и так проиграет, а без американской помощи оружием всё это пойдёт гораздо быстрее. Европа на себе это не вытащит, Украину вообще можно забыть. И не в том положении Зеленский, чтобы кого-то «кидать». Он просто с перепуга отдал то, что ему не принадлежит – полезные ископаемые Украины.

Вся эта сделка не стоит ломаного гроша, пока её не утвердит Верховная рада. Может, там кто-то остался, кому Зеленский поперёк горла. А сейчас там такая ситуация, что вот-вот начнётся драка за власть. И то, что делает Зеленский – просить президента другой страны давить на депутатов подчинить президента параллельную ветвь власти с помощью давления извне – а? Это нормально на Украине? Хотя, «кто же его посадит, он же памятник». Он может, он делает. Во что это ему выльется – не знаю.

Надо представлять расклад сил на Украине, и насколько депутаты зависимы от США, где их активы, семьи. Если зависимость есть – всё, приехали, будет подписано», – предположил Рабинович.