Рабочее ж/д движение по Крымскому мосту стартует в мае

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Рабочее движение поездов по восстановленной ветке железнодорожной части Крымского моста запустят уже в мае.

Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Никита Храпов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста уже завершены. В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае», – сообщил он.

Замена поврежденных в результате теракта 8 октября железнодорожных пролетов проводятся с марта, после того, как строители полностью восстановили автомобильную часть моста. Работы идут одновременно на обоих железнодорожных пролетах и по плану должны завершится к июлю. После того, как второй пролет займет проектное положение, на нем уложат железнодорожные пути, восстановят водоотвод и смонтируют мачты освещения и систему транспортной безопасности.

Напомним, уже к майским праздникам в Крым планируется запуск 19 пар поездов, чтобы удовлетворить спрос на железнодорожные билеты. В первую декаду мая планируется перевезти 200 тысяч пассажиров в Крым и в обратном направлении, что вдвое больше прошлогоднего потока.

Однако это не может компенсировать отсутствие авиасообщения и снижение пропускной способности Крымского моста из-за обязательного досмотра автомобилей, и вместо 350 тысяч туристов в майские праздники Крым от силы получит 150 тысяч. При этом меры поддержки туротрасли в виде двух МРОТ на каждого сотрудника были рассчитаны до 1 апреля из расчета продаж отдыха на майские праздники и поступления средств.