Рабочие Белоруссии поддержали курс на разрушение промышленности и примкнули к националистам

17.08.2020, Москва, Елена Острякова

Поездка на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), продукция которого востребована российским ВПК, обернулась для президента Белоруссии Александра Лукашенко полным фиаско.

Нужно отдать должное отваге попавшего в кризис лидера, он знал, что на заводе уже состоялся оппозиционный митинг, но не побоялся выйти к рабочим. Его закричали обычными для Белоруссии в эти дни лозунгами: «Уходи!», «Лукашенко в автозак».

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Это горькая расплата за противоречивую политику, которую проводил Лукашенко последние годы. Сохраняя подчас в ущерб эффективности советское индустриальное наследие, неотделимое от промышленного комплекса России, он откровенно поощрял националистические прозападные силы.

И вот печальный итог – рабочие МЗКТ предъявляли ему те же претензии, что и оппозиция, не выдвигая не единого экономического требования. Воспетое Марксом и Лениным классовое чутье подвело: пролетариат встал под красно-белые знамена тех, кто ратует за глобализацию, а значит, за разрушение белорусского промышленного кластера.

Лукашенко тщетно пугал рабочим разрушением их предприятий.

«Вы рабочие люди – работайте. У вас есть зарплата. У других хуже. Не обрушайте это. Не губите свое предприятие. Лукашенко завтра уйдет, но вы-то здесь останетесь. Я прошу вас, чтобы вы ходили на работу», – говорил президент.

Именно стремлением сохранить производство он объяснял свое нежелание проводить перевыборы.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все. Надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», – сказал Лукашенко.

Он продолжает считать, что на предприятиях митингуют лишь небольшие группы рабочих по 150-200 человек.

«Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите. Не делайте, чтобы было хуже. Прежде всего, вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятиях. Подумайте над этим. Я не святой. Вы знаете мою жесткость. Если бы не было жесткости, не было бы страны. Но вы точно знаете, на что я пойду, а на что – нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Я с любым буду разговаривать. И мне плевать, что вы хотите – убить, зарезать», – говорил Лукашенко.

Он с обидой пенял рабочим, что они «бросают первого президента под ноги» и оправдывался за жесткие действия силовиков.

«Меня поймите как главнокомандующего. Если вы поднимете палку, я отвечу. По мужски. На провокацию будем отвечать соответствующим образом», – сказал Лукашенко.

Дальше он вступил на зыбкую почву, сказав, что в первый день протеста 80% протестующих были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что в СИЗО избивали только тех, кто «бросался на ментов». В этот момент его начали освистывать.

«Ну спасибо, спасибо. Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!», – подытожил Лукашенко покидая поле проигранного боя.

Пока он выступал, под проходной гудел типичный для Белоруссии последних дней митинг с националистическими флагами и такими же кричалками. Бастующие рабочие примкнули к этой толпе и благосклонно выслушали главу штаба адепта глобализации Виктора Бабарико – Марию Колесникову.

«На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться. Пускай все люди, которые не хотят вас слышать, разрушают заводы, — пускай кто-нибудь из них станет на ваше место и запустит станки. Они этого не смогут сделать. А вы можете. Вы — профессионалы», – говорила Колесникова, и ей хлопали.

Затем рабочие отправились вместе с националистами пикетировать государственные телеканалы. К ним присоединились труженики других предприятий. Белорусский пролетариат оказался на редкость единодушен в своей поддержке либералов.

ЕС подпустил наркозу, заявив, что готовится оказать помощь всем бастующим рабочим одновременно с введением санкций против окружения Лукашенко.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что в ситуации нынешнего кризиса только ориентация на Россию даст белорусскому пролетариату хоть какой-то шанс.

«При существующей полусоциалистической системе у них притупилось классовое сознание, и они готовы поддержать протест, после победы которого система станет гораздо менее социальной, что неизбежно отразится на ухудшении их положения. Но они (пока еще не все) на это идут, не осознавая до конца последствий.

Переориентация на Запад, скорее всего, вообще лишит их рабочих мест, заводы, являющиеся прямыми конкурентами западным, будут просто закрыты. При усилении ориентации на Россию есть шанс, что они все-таки станут частью холдингов и концернов пусть и находящихся в собственности олигархов, но под контролем государства, которое понимает, что лучше их сохранить в текущей острой фазе международной конкуренции», – написал Дзермант в своем телеграмм-канале.

А вот российские рабочие не одобряют классовой слепоты своих белорусских братьев.

«Родину под кровавым диктатором с ухоженными полями и фиговой экономикой я согласна была терпеть. Но это – в натуре, чувствую, как родины лишаюсь. Просто вот – человек без корней.

Я все время говорила, что в Белоруссии невозможно то, что на Украине, что белорусы унылые и апатичные. И теперь я вижу, что они, как попки, как чушки, пацягнулiся. Политический кризис в Беларуси – это выбор между патерналистским государством и либеральной его моделью с разграблением всего и всех», – заявила «ПолитНавигатору» уроженка Белоруссии, оператор котельной 4 разряда из Санкт-Петербурга» Елена Кузьменок.

«Профсоюз «Единство» в своё время также поддерживал Ельцина, желая демократизации политической сферы. В этой же связи, можно вспомнить и польское профобъединение «Солидарность», появившееся в конце 1980 года, в котором участвовали в том числе и радикальные левые. Это позитивные процессы, которые усилили откат в прошлое. Ведь место капитализму давно на свалке Истории!

Прогнозы в отношении Беларуси печальные. Рабочие, которые сейчас участвуют в забастовках, навряд ли решатся проявить классовую солидарность в иной ситуации. Рабочие организации должны иметь собственную политическую программу, направленную на расширение демократических свобод, но не в ущерб социальной справедливости. В противном случае им придётся быть лишь массовкой в чужой борьбе за власть, плестись в хвосте той или иной группировки буржуазии. Выбирая между «свободой» и «колбасой», но никогда не получая одновременно и того и другого», – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» Максим Напаскин, рабочий АвтоВАЗа.