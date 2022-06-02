Рабочие бунтуют: из-за СВО на Украине остановлен завод «Боржоми».

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Новости Украины

Работа двух заводов «Боржоми» руководством компании приостановлена. Причиной остановки разлива всемирно известной брендовой минеральной воды в конечном итоге объявлена российская СВО РФ на Украине.

В результате после недельного противостояния с администрацией компании началась бессрочная забастовка сотрудников «Боржоми». Больше половины из 800 сотрудников вышли со следующими требованиями: восстановить 49 лишенных работы, уволить представителей администрации, замеченных в запугивании недовольных, повысить зарплату на 25% (максимальная зарплата сотрудников составляет примерно 200 долларов), заключить коллективный долгосрочный трудовой договор.

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Учитывая неопытность забастовочного движения в Грузии, последнее требование можно считать довольно зрелым.

Контрольным пакетом акций (60%) компании «IDS Borjomi Georgia» владеет российская «Альфа-групп», основателем которой является Михаил Фридман, попавший под западные санкции. Соответственно, несколько стран отказались закупать у нее продукцию, появились проблемы с доступом к банковским счетам, что в конечном итоге создает проблемы финансового характера.

По словам директора завода «Боржоми» Мераба Ахметели банковские «счета заблокированы, остановлено производство более чем 80% экспорта». Следовательно, 29 апреля руководство IDS Borjomi Georgia приостановило производство на двух заводах в Грузии.

Ссылаясь на внешние факторы кризиса, руководство компании предложило новые условия труда, естественно, переложив текущие проблемы на плечи работающих (к примеру, было предложено уменьшить зарплаты на 50%). Примерно 49 сотрудников не согласились с резко ухудшенными условиями и… молниеносно оказались на улице. Ситуация накалилась…

Даже обещание главы правительства решить все проблемы рабочих и не беспокоиться – не помогли. Жесткое поведение администрации компании и попытки запугивания рабочих вызвало адекватную ответную реакцию. На работу не вышло большинство сотрудников. Перед заводами компании собрались люди, и их становится больше за счет жителей курортного города Боржоми.

Собравшиеся не просто бастуют, а натягивают тент и ставят палатки, организовывают дежурство и устраивают бессрочную акцию протеста. На данный момент перед заводом дежурит до 100 бастующих. Охрана в свою очередь перекрыла центральный вход завода, выставив на дежурство несколько человек.

К этому времени к чисто экономическим требованиям прибавилось требование, связанное скорее с политической повесткой дня – обеспечение бесперебойного функционирования заводов. Но возобновление работы заводов, да еще бесперебойной, связано с международной обстановкой, конкретнее – с СВО РФ на Украине! Таким образом, в судьбу заводов «Боржоми» и их сотрудников напрямую вмешалась политика.

Во времена Саакашвили подобные проблемы, создаваемые рабочими, решались кардинально, эффективно и быстро, то есть разгоном и арестами протестующих с применением полицейских сил, а также спецслужб для обработки и запугивания оставшихся на воле. Но нынешнее правительство поспешило решить вопрос путем изменения состава владельцев компании. Планируется сделка по безвозмездной передаче властям Грузии контрольной доли IDS Borjomi Georgia (примерно $100 млн).

К тому же, по утверждению министра экономики Левана Давиташвили, государство контрольный пакет получит не временно, то есть не до момента преодоления кризиса, как это часто бывает, а надолго. Другими словами, планируется национализация контрольного пакета акций всемирно известного «Боржоми». Давиташвили надеется, что после сделки снимутся проблемы, созданные антироссийскими санкциями, и производство минеральной воды на заводах возобновится.

Посмотрим, как завершится противостояние сотрудников и администрации «Боржоми». Представитель «ПолитНавигатора» поговорил с рабочими – они настроены решительно. В противостояние на стороне бастующих включились также «Объединенные профсоюзы», довольно мощная организация, хотя и замеченная в сотрудничестве с правительством и местным бизнесом.

Кстати, эти профсоюзы замечены в своих прокиевских политических взглядах, несмотря на то, что они позиционируют себя как организацию вне политики. Превратив в чисто политическую акцию традиционный первомайский митинг в этом году, «Объединенные профсоюзы» посвятили его поддержке Украине.

Предполагаем, что активное включение этих профсоюзов играет на руку правительству в намерении национализации компании. Что касается самых профсоюзов, они могут решать ряд задач: поддерживая рабочих, поднимут свое реноме в глазах трудящихся, выступив против российского капитала как владельца контрольного пакета компании поднимутся в глазах западных партнеров и, наконец, поддержав политику правительства по отношению компании, лишний раз докажут ему свою лояльность.

С другой стороны, не менее интересно будет понаблюдать, как грузинское правительство уведет из под удара антироссийских санкции компанию «Боржоми» и решит проблему реализации ее продукции, а также снятия расчетных ограничений.

Теперь в двух словах о IDS Borjomi International.

Компания основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и Украине. Российская Альфа-групп приобрела IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного российского миллиардера Бадри Патаркацишвили, которого нашли мертвым в своей квартире в Лондоне после острого противостояния с режимом Саакашвили в 2007 году.

Правами на разлив минеральной воды в Грузии (г. Боржоми), в России (города Липецк, Кострома и Новосибирск), а также на Украине (города Миргород, Моршин и Трускавец) владеет одна и та же группа компаний. Самые известные бренды группы – «Боржоми», «Святой источник», «Моршинская» и «Миргородская».

История появления и развития производства «Боржоми» неразрывно связана с Российской империей.

В 1829 году в Боржоми был расквартирован Херсонский гренадерский полк. Однажды солдаты нашли в лесу на берегу реки Боржомки источник минеральной воды. Полковник П. Попов заинтересовался, велел его расчистить и возить воду в бутылках в полк. Сняв первую пробу, полковник пришел в такой восторг, что приказал обнести источник камнями и построить неподалеку баню и небольшой домик для себя.

К 1841 году вода стала уже настолько известной, что наместник российского царя на Кавказе назвал этот источник в честь своей дочери: Екатерининским.

С 1871 года Боржомское ущелье стало владением Михаила Романова.

В 1894 году он строит разливочный завод в Парке минеральных вод. Завод проработал до 50-х годов XX века, исправно разливая воду, известную к этому моменту уже по всему миру.

В советские времена Романова сменило высшее руководство СССР. Кремль не проводил без Боржоми ни одного мероприятия.

В 1961 году 423 тысячи бутылок Боржоми экспортировались в 15 стран мира, включая США, Францию, Австрию. В 1980-е годы продажа Боржоми достигла 400 миллионов бутылок и была самой популярной водой в СССР.

После развала СССР, к 2005 году Боржоми производил 200 миллионов бутылок.

В этом же 2005 году бренд «Боржоми» стал лидером на рынке РФ по доле рынка в денежном выражении и вошел в тройку лидеров по объёмам продаж.

4 мая 2006 после распоряжения главного санитарного врача России Геннадия Онищенко ввоз «Боржоми» в Россию запрещён . Вследствие российского запрета компания тогда потеряла 60 % продаж по экспорту.

Онищенко разрешил «Боржоми» вернуться на российский рынок в 2013 году, то есть после падения режима Саакашвили и улучшения отношений между двумя странами.

Природную минеральную воду «Боржоми» добывают из девяти скважин, глубина которых составляет от 140 до 1500 метров.