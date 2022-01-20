Рабочие Казахстана поднимаются против западных корпораций и требуют национализации

В Казахстане продолжаются бурные процессы, правда теперь не на улицах, а в трудовых коллективах, в общественных объединениях, депутатском корпусе и государственном аппарате, где происходят передвижки и заметные изменения, а снизу выдвигаются всё новые требования и растут ожидания от действий властей. В тоже время ряд активистов и организаций инициировали кампанию по демократизации страны.

Примечательно, но депутаты члены правящей назарбаевской партии Нур Отан в парламенте в среду вдруг как один одобрили решение об отмене пожизненного председательства своего бывшего шефа в Совете безопасности и Ассамблее народов Казахстане. Несмотря на то, что Елбасы и был смещен 5 января с поста председателя супероргана в лице Совбеза, имеющего больше полномочий, чем сам президент, но обладал по Конституции возможностью вновь занять этот пост. Поэтому и потребовалось данное голосование.

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Это можно назвать шагом с целью недопущения возврата Назарбаева ни под каким предлогом обратно во власть и скорее всего является частью общей договоренности с Токаевым о первом переделе, что и выразилось в появлении Назарбаева на публике 18 января. В связи с этим следует ожидать и отмены конституционного закона «О первом президенте» и норм в Уголовном Кодексе, защищавших Елбасы и членов его семьи от какого-либо уголовного преследования.

Тем временем 19 января во всех регионах снят режим ЧП и активизировались различные общественные движения и организации с требованием освобождения более 600 активистов, журналистов и представителей различных объединений, оказавшихся задержанными после завершения митингов 8 января. До сих пор не ясно и точное количество убитых и пропавших без вести, так цифра в 225 человек погибших пока мало кого удовлетворяет. А тем временем многие родственники жалуются на то, что им не разрешают выдавать на руки тела их погибших родственников на основании того, что они якобы были террористами.

Также раскрываются случаи задержания активистов и нахождении затем их трупов в моргах. Так на всю страну прозвучала новость о нелепой гибели известного алма-атинского археолога Ерлана Жагипарова, боровшегося против уничтожения древних курганов из-за бурного строительства вблизи мегаполиса. Его арестовали 6 января и увезли военные с центра города якобы из-за того, что тот снял на смартфон момент убийства сына ректора КазНУ Жансеита Туймебаева. После этого он пропал и уже только спустя несколько дней его брат Нурлан написал, что обнаружил тело своего брата «в наручниках, зверски избитого, убитого выстрелом в упор в сердце. Его и многих «неопознанных» выбросили в коридоре морга».

Еще больше взбудоражили общественность сообщения о пропаже сразу сорока трупов террористов в алма-атинских моргах, которые якобы были похищены их сторонниками, хотя ни одна международная террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаки 5 – 6 января в Алматы. Не был пока показан и ни один террорист из числа иностранных граждан, который бы вместе с отрядом в 20 тысяч человек пересёк границу Казахстана. Всё это придётся как-то объяснять чиновникам внутри страны и за рубежом.

И несмотря на многочисленные сообщения об арестах и расследованиях, активность общественных объединений и групп граждан не спадает, а только нарастает. Так, новообразованное движение «Новый Казахстан» из числа жертв неправосудных решений потребовало от президента Токаева проведения немедленных реформ судебной и правоохранительной системы. При этом очень многие собирают в разных городах подписи под обращениями снять таблички с именем Елбасы в названии центральных улиц под требованием вернуть прежнее название столицы

А в Жанаозене, где и начинались протесты против повышения цен на газ, вновь забастовали нефтяники. И на этот раз бурильщики компании ТОО «Бургылау», которые записали коллективное обращение с Касым-Жомарту Токаеву с требованием национализации их предприятия, приватизированного по указу Нурсултана Назарбаева в интересах приближенных олигархов и западных корпораций еще в 2007-м. Это выступление знаковое, так как с таким же требованием выступали рабочие и многих других сервисных компаний в течение забастовок, приходивших в течение всего прошлого года.

Помимо прочего бастующие потребовали прекращения преследований профсоюзных активистов, которых также стали обвинять в экстремизме и терроризме и призвали президента забрать всю добывающую промышленность в руки государства, убрав иностранных инвесторов.

Подобное выступление может стать сигналом для новых забастовок, тем более, что именно Жанаозен стал своеобразным политическим и идеологическим штабом всего рабочего движения в Казахстане, а ненависть к зарубежным компаниям так велика, что перевешивает сейчас все страхи и обвинения в подрывной деятельности.

Это еще раз показывает, что без коренного изменения экономической сырьевой модели, заточенной под интересы американских и европейских компаний, все социальные проблемы останутся и будут вновь прорываться наружу в виде массовых протестов и выступлений. Поэтому сейчас у Токаева непростой выбор – либо оставить как есть нетронутой назарбаевскую экономическую и политическую систему с многовекторной политикой, поменяв лишь ряд одиозных руководителей, и получить тем самым новые социальные взрывы с острой борьбой в раскалывающейся элите, либо пойти на серьезные социально-экономические и политические изменения в стране.

Именно это сейчас предлагают активисты Социалистического движения Казахстана, запустившие инициативу по демократизации системы и предлагающие легализацию политических партий, в том числе запрещенной Компартии, закрытой по суду в 2015 году, а также профсоюзов для законного отстаивания интересов трудящихся. Ведь в стране ликвидированы все реальные профсоюзы, последняя Конфедерация независимых профсоюзов была уничтожена в 2017-м с осуждением на разные сроки четырёх руководителей.

Новая забастовка нефтяников Жанаозена с требованием национализации.

Естественно, что в этой ситуации в республике просто не осталось тех сил и лидеров, которые могли бы формулировать социальные и политические требования и вести переговоры с властями и работодателями по их выполнению. В такой ситуации массовые протестные выступления и рабочее движение без своего руководства становятся легкой добычей различных группировок внутри самой правящей элиты с целью их манипулирования для борьбы за передел собственности и власти, а также внешних сил.

Социалисты считают, что рабочие и социально-протестные группы должны сформировать самостоятельную повестку и собственные организации, независимые от олигархов и национал-популистов. А для этого необходимо произвести демократизацию политической жизни, добиться осуществления ряда базовых демократических прав и свобод, которые позволили бы это сделать и сформировать здоровые политические силы в обществе, выступающие за пересмотр и отмену кабальных контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции, заключенных с американскими и европейскими добывающими компаниями, грабящими страну.

Естественно, что необходимо освободить и политзаключённых, в том числе Ермека Тайчибекова, выступавшего за сближение России и Казахстана и развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а также ликвидировать те статьи Уголовного кодекса, карающие за «социальную рознь», за проведение «незаконных забастовок».

Немаловажным становится и необходимость ограничения деятельности Комитета национальной безопасности, который отличился не поисками настоящих террористов, а гонениями на инакомыслящих, покровительством казахских националистов, устраивавших погромы дунган и уйгуров.

Подобные требования уже находят поддержку в различных социальных слоях казахстанского общества и властям РК необходимо к ним прислушаться, если они хотят не верхушечного передела, а реального гражданского мира и стабильности. При этом невозможно осуществить реформы без повышения жизненного уровня основной массы населения и возвращения в руки государства всех стратегических активов, оказавшихся в руках западных корпораций.