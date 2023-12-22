Рабочие места в Америке не стоят жизней украинцев – сенатор США

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США должны перестать подливать масло в огонь и поддерживать конфликт на Украине. Это приводит лишь к тому, что разрушается чужая страна и гибнет ее население.

Об этом в эфире американского телеканала «The Hill» заявил сенатор США Рон Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал признать эту реальность и прекратить воевать с Россией руками украинцев.

«С каждым днем гибнет все больше украинцев, гибнет все больше российских солдат, и я не испытываю от этого никакой радости. Все больше разрушается Украина. Так что покончите с этим, перестаньте подливать масла в огонь. Результат нам точно не понравится, с каждым днем результат становится все хуже, признайте эту реальность. Если в Вашингтоне и есть какая-то проблема, так это просто отрицание реальности. Я бы сказал, что это – главная проблема либерализма», – сказал сенатор.

«Я имею в виду, что мы просто отрицаем реальную ситуацию, ведя войну чужими руками. И страдают именно украинцы. И мы бойко рассуждаем о том, что ни один американец не умирает. Ну что же, боже мой, умирают другие люди, вас это не оскорбляет. Я считаю, что это порочно. Оскорбительно, когда люди заявляют, что 60 миллиардов долларов в основном пойдут на создание рабочих мест в Америке. Я не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушать страну и убивать людей», – заявил Джонсон.