Рабочие места в Америке не стоят жизней украинцев – сенатор США

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США должны перестать подливать масло в огонь и поддерживать конфликт на Украине. Это приводит лишь к тому, что разрушается чужая страна и гибнет ее население.

Об этом в эфире американского телеканала «The Hill» заявил сенатор США Рон Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны перестать подливать масло в огонь и поддерживать конфликт на Украине. Это приводит...

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Политик призвал признать эту реальность и прекратить воевать с Россией руками украинцев.

«С каждым днем гибнет все больше украинцев, гибнет все больше российских солдат, и я не испытываю от этого никакой радости. Все больше разрушается Украина. Так что покончите с этим, перестаньте подливать масла в огонь. Результат нам точно не понравится, с каждым днем результат становится все хуже, признайте эту реальность.

Если в Вашингтоне и есть какая-то проблема, так это просто отрицание реальности. Я бы сказал, что это – главная проблема либерализма», – сказал сенатор.

«Я имею в виду, что мы просто отрицаем реальную ситуацию, ведя войну чужими руками. И страдают именно украинцы. И мы бойко рассуждаем о том, что ни один американец не умирает. Ну что же, боже мой, умирают другие люди, вас это не оскорбляет. Я считаю, что это порочно.

Оскорбительно, когда люди заявляют, что 60 миллиардов долларов в основном пойдут на создание рабочих мест в Америке. Я не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушать страну и убивать людей», – заявил Джонсон.

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