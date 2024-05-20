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Страны западного блока приготовили несколько моделей будущего развития украинского кризиса, однако все они подразумевают террор против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осуществляется сейчас поиск акторов и моделей для продолжения конфликта с Россией, в связи с Украиной. Я в этой связи выделил британскую модель, она условно называется «до последнего украинца». Британия здесь очень последовательно всё это делает. Французская модель – введение экспедиционного корпуса для того, чтобы зафиксировать приобретённое Западом на Украине. Американская модель. Она подразумевает экспансию крупных компаний с их службой безопасности, с частными военными компаниями, гарантирующие соблюдение интересов этих компаний на территории Украины. Ну и польская модель, она самая простенькая такая. Оккупация Западной Украины не под эгидой НАТО, а именно в интересах отдельно взятого польского государства», – сказал Мухин.

«Украина и западные страны, которые её курируют, занимаются активным поиском ресурсов для продолжения конфликта с Украиной. Этот процесс форсирован после смены правительства РФ и заступления на позицию министра обороны Андрея Белоусова, которого они посчитали крайне опасным для себя назначением. Поэтому сейчас идёт поиск ответа на этот вызов. Усугубляет ситуацию то, что киевский режим и страны, которые курируют его, не откажутся от террористической активности, которая будет фактически преобразовывать Украину в такой аналог ИГИЛ, запрещённой в России организации, который будет выполнять террористические акты на территории РФ. Работа над этим, благословение на это со стороны западных стран ведётся сейчас полным ходом», – добавил политолог.