«Работа идёт полным ходом»: из Украины решено делать аналог ИГИЛ

Владимир Гладков.  
20.05.2024 23:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Страны западного блока приготовили несколько моделей будущего развития украинского кризиса, однако все они подразумевают террор против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока приготовили несколько моделей будущего развития украинского кризиса, однако все они подразумевают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Осуществляется сейчас поиск акторов и моделей для продолжения конфликта с Россией, в связи с Украиной. Я в этой связи выделил британскую модель, она условно называется «до последнего украинца». Британия здесь очень последовательно всё это делает. Французская модель – введение экспедиционного корпуса для того, чтобы зафиксировать приобретённое Западом на Украине.

Американская модель. Она подразумевает экспансию крупных компаний с их службой безопасности, с частными военными компаниями, гарантирующие соблюдение интересов этих компаний на территории Украины. Ну и польская модель, она самая простенькая такая. Оккупация Западной Украины не под эгидой НАТО, а именно в интересах отдельно взятого польского государства», – сказал Мухин.

«Украина и западные страны, которые её курируют, занимаются активным поиском ресурсов для продолжения конфликта с Украиной. Этот процесс форсирован после смены правительства РФ и заступления на позицию министра обороны Андрея Белоусова, которого они посчитали крайне опасным для себя назначением. Поэтому сейчас идёт поиск ответа на этот вызов.

Усугубляет ситуацию то, что киевский режим и страны, которые курируют его, не откажутся от террористической активности, которая будет фактически преобразовывать Украину в такой аналог ИГИЛ, запрещённой в России организации, который будет выполнять террористические акты на территории РФ. Работа над этим, благословение на это со стороны западных стран ведётся сейчас полным ходом», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть