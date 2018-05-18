18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Работа Львовского протезного завода оказалась под угрозой

Сотрудники Львовского протезного завода почти полгода остаются без заработной платы.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил экс-боец Нацгвардии Сергей Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос будет связан с Львовским протезным заводом. Пять месяцев сотрудники не получают заработную плату. При предыдущем директоре, который был до января этого года, Сергее Суязове была такая ситуация, что выпускалась продукция, которой забиты сейчас склады. А этот протезный завод изготавливал инвалидные коляски, протезы и, в том числе, ортопедическую обувь как для людей с инвалидностью, так и для наших бойцов на фронте. Я хочу, чтобы все правоохранительные органы и проверяющие структуры, которые имеют на это полномочия, проверили деятельность Львовского протезного завода и, в первую очередь, директора Сергея Соязова, дав ему надлежащую оценку», – сказал он.

Отметим, что после выступления бывшего военного на его заявление не последовало никакой реакции со стороны парламентариев и заседание было поспешно закрыто.