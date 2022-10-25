«Работа над ошибками сделана, строим мощную линию обороны» – Мирошник

Новости Украины

На линии фронта ЛНР выстраивается система с целью предотвращения просачивания мобильных групп противника, пока заканчивается полноценное развертывание уже ВС РФ с обученными и слаженными резервами.

Об этом в эфире радио «КП» заявил представитель ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Линия Вагнера… понятно, что это условное название, речь идет о создании фортификационных сооружений. Когда уже делаются с помощью техники специальной, где роются окопы, делается эшелонированная оборона, выставляются надолбы, такие бетонные кубы, делается система блиндажей и огневых точек. Вот этим занимаются фортификаторы, которые должны это сделать, инженерные войска. После того, когда не смогли отреагировать на вот эту технологию просачивания, которую предложили американские уже военные технологи, они смогли обойти целый ряд городов, а там не было такой линии обороны, поэтому сейчас выводы сделаны. Сделаны выводы, и вот – построена такая линия. В общем-то, она близка к административным границам ЛНР, это в основном касается – Сватовский, Кременской район. Понятно, что она идет не по административной границе, а по тем местам, где идут военные действия. Именно там, где нужно за что-то зацепиться. Мы ведь эту территорию освободили достаточно быстро. Потому что Украина хорошо цепляется за города, а вот когда можно раздолбать город, превратить его в крепость, а в полях она не воевала, поэтому, соответственно, вот эти территории, северная ЛНР, она была достаточно активно зачищена, и там нет вот этих оборонительных сооружений, которые бы строились Украиной», – заявил Мирошник.

Он объяснил, что на данный момент стоит задача удержать фронт до того момента, как ВС РФ проведут полноценное развертывание.

«Поэтому сейчас, когда фронт затормозился, необходимо было выстроить линию, на которой можно продержаться. Нужно выдержать этот момент, когда произойдет полноценное развертывание уже вооруженных сил Российской Федерации, произойдет так называемое военное освоение. Сейчас ребятам на передовой нужно просто выстоять и выдержать этот момент, дать резервам развернуться. Дать возможность пройти обучение, пройти необходимое слаживание для того, чтобы командование потом смогло распоряжаться этим резервом и выполнить то, что они должны выполнить. У меня нет ни малейшего желания влезать в планы командования. Сейчас – те, кто на передовой создают условия для комплектования и разворачивания полноценной у себя за спиной», – отметил он.

«Поэтому это крайне важно, и для этого есть Линия Вагнера, для этого сейчас есть эти точки, которые сейчас охраняют Кременское, Сватовское направление от ежедневных попыток прорвать. Там каждый день мигрируют такие «летучие» бригады на пикапах, на какой-то легкой бронированной технике, где они ищут дырки. Они пытаются туда просачиваться, учитывая «заслуги» Илона Маска, то есть многие из них находятся на постоянной связи, они все время снабжены актуальной развединформацией со спутников и выдают обратные сигналы», – рассказал луганский представитель.