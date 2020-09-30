«Работа по разрушению России будет только усиливаться»

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Напряжение на границах РФ является «не случайными флуктуациями глубинного национализма соседей, а частью плана Западного мира, который направлен на полное разрушение России и захват жизненного пространства на ее территории».

Об этом в своем в телеграм-канале написал российский военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако, по мнению аналитика, Запад при этом сам очень сильно рискует.

«Теперь highlylikely, с учетом пессимистического прогноза на будущее – глобального потопа, который по данным отдельных западных визионеров прогнозируется на 2036-39 гг., работа по разрушению РФ будет только усиливаться. Хочу привести основные элементы плана ценой в огромный танкер варенья и контейнеровоз печенья, которые уже подготовлены его участникам в России от глобальных акторов. Причем не важно, неоконы ли они или трамписты: все буржуины сливаются в едином стремлении разрушить Россию, которая идет по пути восстановления империи», – написал Леонков.

По его информации, «план-минимум» Запада на 2020-2021 год по созданию вокруг РФ “зоны хаоса”: включает в себя смену власти в Белоруссии, дестабилизацию Закавказья с ликвидацией российских военных баз в Армении, провокации в северных провинциях Казахстана, раскручивание “народного” противостояния после ноябрьских выборов в Молдове. Кроме того, будет осуществлена атака на Приднестровье.

«Ключевой момент: база “Колбасны” (в Приднестровье), взрыв которой может привести к региональной катастрофе. После чего вывод российского миротворческого контингента по требованию кого угодно и присоединение ПМР к Молдове», – пишет Леонков.

Он также прогнозирует проведение в одном из крупных восточных городов Украины диверсии в отношении мирного населения с применением «Новичка».

«Хочу сказать, что идя по такому деструктивному пути, коллективный Запад не понимает, что резкое увеличение энтропии по нашим границам не отменяет фактор ее распространения во все стороны. И как в случае с BLM в Америке, сделанное всегда возвращается к своему инициатору. И всем воздастся, highlylikely!», – заключает Леонков.