Работа в тюрьме позволит Навальному отдать долг – Пригожин

02.02.2021, Москва, Иван Добровольский

Бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин высказал предположение, что Алексею Навальному может пойти на пользу проведенное в колонии время: у блогера будет время подумать. Предприниматель отметил, что западные кураторы не всесильны, поэтому на этот раз Навальному вряд ли удастся избежать наказания.

В опубликованном пресс-службой «Конкорда» комментарии предприниматель выразил надежду на трудоустройство главы ФБК (иноагент). Дело в том, что оппозиционеру предстоит выплатить 88 миллионов рублей за ранее выкупленный Пригожиным долг ФБК и Навального перед «Московским школьником».

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«Леша Навальный думал, что на халяву отделается, покривляется немного, а западные кураторы его отмажут. Но не тут-то было. Посидит теперь несколько лет, о своем поведении подумает. Главное, чтобы его трудоустроили, иначе долг не отдаст. А так пускай сидит и не кукарекает», – выразил свое мнение Пригожин.

Напомним, сегодня, 2 февраля, Мосгорсуд заседает по делу «Ив Роше». Навальному грозит замена условного срока на реальный (3 года и 6 месяцев), так как он многократно нарушал условия испытательного срока. В ходе заседания сторона обвинения отдельно отметила, что ранее к подсудимому относились крайне снисходительно: блогер является единственным гражданином РФ, у которого одновременно было сразу два условных срока. Предполагается, что суд вынесет решение после 20:00 МСК.