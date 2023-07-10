«Работаем, брат!» В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову

Елена Острякова .  
10.07.2023 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Сегодня в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, который стал в России символом борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В 2016 году рекруты ИГИЛ напали на семью Нурбагдагандова, которая отдыхала в лесу Сергокалинского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, который стал в России символом...

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Узнав, что Магомед сотрудник полиции, они попытались заставить призвать на камеру увольняться из полиции. Вместо этого Нурбагандов произнес ставшую легендарной фразу: «Работайте, братья!». Видео его расстрела попало в руки силовиков после ликвидации убийц.

«Во многом благодаря ему, террористическое подполье в Дагестане, на всем Северном Кавказе было уничтожено. Люди перестали ходить с опаской, регион зажил созидательной жизнью. Пусть памятник, который мы открываем сегодня, станет не только символом мужества, твердости духа и преданности Родине, но и призывом к каждому из нас достойно выполнять свой служебный долг. Работаем, брат!» — сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня с девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых регионов», – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Артем Бичаев.

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