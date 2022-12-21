«Работаем над альтернативой»: Госдеп открестился от признания России «спонсором терроризма»
Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы Россия несла максимально возможные убытки за «войну против Украины».
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, по словам которого американский Минфин объявил «об одном из самых важных обновлений нашей политики санкций за последние годы».
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«В сентябре госсекретарь Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов обеспечить, чтобы продукты питания, лекарства и гуманитарная помощь были исключены из программ санкций ООН и США. Первым шагом в достижении этой цели стало принятие 9 декабря резолюции 2664 Совета Безопасности ООН, которая освобождает гуманитарную помощь от мер по замораживанию активов, введенных Советом Безопасности ООН», – заявил Прайс.
В свою очередь один из журналистов поинтересовался, станут ли США теперь на шаг ближе к признанию России спонсором терроризма.
«Потому что одна из причин — фактически единственная причина, по которой вы так неохотно это делали, — это то, что вы не хотели блокировать путь с точки зрения охвата гуманитарной помощью», – сказал журналист.
Впрочем, чиновник призвал не связывать эти два вопроса.
«Думаю, безусловно, этот шаг сегодня не снимает с обсуждения никаких действий. Мы говорили о том, что мы думаем, когда речь идет о назначении государства-спонсора терроризма в отношении России и вызовов, которые там возникают, вызовов, которые вы ставите, когда речь идет о гуманитарных организациях.
Это, безусловно, один из них, и мы слышали от гуманитарных организаций, что такое обозначение помешает им оказывать гуманитарную помощь, в том числе внутри Украины. Очевидно, мы настроены на это. Но мы также — как и требуется — мы очень чутко соблюдаем закон и то, что он предусматривает, критерии, которые он устанавливает для обозначения страны в качестве государственного спонсора терроризма. Наша задача – соединить то, что написано в книгах, что есть в законе, с фактами на местах.
Но, как мы уже говорили, как вы уже слышали, мы работаем с Конгрессом над потенциальной альтернативой, которая позволила бы нам продолжать увеличивать расходы Кремля и тех, кто несет ответственность за войну России против Украины, без некоторых непредвиденных последствий, которые могло бы принести обозначение государственным спонсором терроризма», – резюмировал Прайс.
Стоит заметить, что ни один из прозвучавших от журналистов вопросов не касался непосредственно Украины.
Спасибо!
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