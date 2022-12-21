«Работаем над альтернативой»: Госдеп открестился от признания России «спонсором терроризма»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы Россия несла максимально возможные убытки за «войну против Украины».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, по словам которого американский Минфин объявил «об одном из самых важных обновлений нашей политики санкций за последние годы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В сентябре госсекретарь Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов обеспечить, чтобы продукты питания, лекарства и гуманитарная помощь были исключены из программ санкций ООН и США. Первым шагом в достижении этой цели стало принятие 9 декабря резолюции 2664 Совета Безопасности ООН, которая освобождает гуманитарную помощь от мер по замораживанию активов, введенных Советом Безопасности ООН», – заявил Прайс.

В свою очередь один из журналистов поинтересовался, станут ли США теперь на шаг ближе к признанию России спонсором терроризма.

«Потому что одна из причин — фактически единственная причина, по которой вы так неохотно это делали, — это то, что вы не хотели блокировать путь с точки зрения охвата гуманитарной помощью», – сказал журналист.

Впрочем, чиновник призвал не связывать эти два вопроса.

«Думаю, безусловно, этот шаг сегодня не снимает с обсуждения никаких действий. Мы говорили о том, что мы думаем, когда речь идет о назначении государства-спонсора терроризма в отношении России и вызовов, которые там возникают, вызовов, которые вы ставите, когда речь идет о гуманитарных организациях. Это, безусловно, один из них, и мы слышали от гуманитарных организаций, что такое обозначение помешает им оказывать гуманитарную помощь, в том числе внутри Украины. Очевидно, мы настроены на это. Но мы также — как и требуется — мы очень чутко соблюдаем закон и то, что он предусматривает, критерии, которые он устанавливает для обозначения страны в качестве государственного спонсора терроризма. Наша задача – соединить то, что написано в книгах, что есть в законе, с фактами на местах. Но, как мы уже говорили, как вы уже слышали, мы работаем с Конгрессом над потенциальной альтернативой, которая позволила бы нам продолжать увеличивать расходы Кремля и тех, кто несет ответственность за войну России против Украины, без некоторых непредвиденных последствий, которые могло бы принести обозначение государственным спонсором терроризма», – резюмировал Прайс.

Стоит заметить, что ни один из прозвучавших от журналистов вопросов не касался непосредственно Украины.