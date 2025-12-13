«Работал британский суперкрот» – Шурыгин о своевременности атаки ВСУ на Купянск

Максим Столяров.  
13.12.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2042
 
Великобритания, Дзен, Россия, Спецслужбы


Наступление ВСУ на Купянск «удивительным образом» совпало с блестящей операцией по освобождению Северска и Днём Конституции РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявление Зеленского в день нашей Конституции, сделанное им на самой окраине Купянска, это, конечно, стало такой сатисфакцией Киева за павший Северск. В этом случае ещё есть очень много вопросов к нашей Службе безопасности. 

Потому что вся эта операция очень похожа на то, что в распоряжении украинцев находилась упреждающая информация о том, что Россия будет делать очень громкие заявления, связанные с победой Северска, и заранее к этому подготовиться», – сказал Шурыгин.

Он добавил, что уже много раз из разных источников приходила информации о том, что «на высшем политическом уровне у, как минимум, британцев есть суперкрот, который регулярно сливает туда информацию».

«Мы встречались с тем, что британцы получают совершенно свежую и уникальную экономическую информацию, которая позволяет им делать очень много различных прогнозов, связанных с тем, сколько еще может простоять Россия, сколько выдержит ее экономика, ну и, в общем, очень неплохо осведомлены о многих раскладах на высшем уровне. Поэтому вопрос, откуда же утекает эта информация, это вопрос открытый», – заключил эксперт.

