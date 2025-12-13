Наступление ВСУ на Купянск «удивительным образом» совпало с блестящей операцией по освобождению Северска и Днём Конституции РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявление Зеленского в день нашей Конституции, сделанное им на самой окраине Купянска, это, конечно, стало такой сатисфакцией Киева за павший Северск. В этом случае ещё есть очень много вопросов к нашей Службе безопасности.

Потому что вся эта операция очень похожа на то, что в распоряжении украинцев находилась упреждающая информация о том, что Россия будет делать очень громкие заявления, связанные с победой Северска, и заранее к этому подготовиться», – сказал Шурыгин.