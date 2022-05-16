«Работали на врага»: Сенченко обвинил Минобороны в дефиците боеприпасов

На Украине сознательно тормозили производство снарядов люди, которые сейчас сидят в Министерстве обороны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф tv» заявил глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы берём артиллеристскую систему «Гиацинт» на начало войны у нас было 186 орудий. А с боеприпасами были определённые проблемы, они выпускаются в РФ, а у нас тормозили производство этих боеприпасов. Сознательно это делали люди, которые сейчас сидят в Министерстве обороны. И ничего не происходит.

Я готов, если меня завтра вызовут в качестве свидетеля, доказать кто, каким образом, моя оценка – почему они это делали, а дальше пусть разбираются, что это. Работали на врага или ждали какие-то предложения, или ещё что-то», – рассказал Сенченко.