«Работать нагло и жестоко» – перед «полком Калиновского» поставили целый ряд задач по Белоруссии

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Депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев призвал банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ под брендом «полк Калиновского», осуществить вторжение в Белоруссию и захватить власть.

Об этом он заявил на конференции «Путь к свободе», организованной СБУ и ГУР в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто встанет в проломе стены за народ? На Западе хотят возложить ответственность на полк Калиновского. Ответственность не дают. Я не могу никому дать ответственности. Ответственность нужно прийти и взять. Это нагло. Это сильно. Это с оружием. Поэтому, народ, берите ответственность. И тогда уже приходите в Верховную раду, с вами будут договариваться», – сказал Соболев.

Он призвал «калиновцев» после захвата власти провести «жестокую люстрацию», декоммунизацию и вступить в НАТО.

«Декоммунизация – это должно быть обязательным. В нас не верили, а мы поняли, что то, что это нас тянет в прошлое. Без этого вы не будете идти вперед. Вступление в НАТО – это должно быть ключевой объединяющей силой объединенной оппозиции. Не дай Бог сказать «НАТО», это то, что было в Украине в свое время. Забудьте и переступите через это. А потом – люстрация. Не нужно этого бояться. Да, люстрация с примирением, без сомнения, но люстрация. Очень жесткая и жестокая, если хотите», – сказал Соболев.

Деньги на проведение конференции выделил фонд, входящий в сеть Сороса.