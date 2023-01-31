Работающей на благо российской армии Сапеге отказано в помиловании

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Бывшему редактору экстремистского ТГ-канала «Черная книга Беларуси», гражданке России Софье Сапеге отказано в помиловании «совершенно законно».

Об этом заявила заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы состоялся акт помилования необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле. Но всегда оценивается на момент соответствия этим критериям. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было. С точки зрения комиссии мы не можем оценивать позицию и мнение президента по этому вопросу», – сказала Чуприс.

Несостоявшееся помилование Сапеги прокомментировал сегодня и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Усилие российских дипломатов в Белоруссии оказалось недостаточным, потому что речь идет о суверенном государстве со своими законами. Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», – сказал Песков.

В Белоруссии решение Лукашенко не миловать Сапегу расценили позитивно.

«Помилование – это не стандартная процедура скостить срок. А то привыкли некоторые. Это право Президента Беларуси. Исключительное право для исключительных случаев, и – по воле и решением одного лишь Президента. Но это не обязанность. Даже если все условия для помилования выполнены типа примерного поведения, раскаяния и обращения к Президенту – это не означает автоматическое помилование», – написал в своем ТГ-канале тележурналист Игорь Тур.

Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что Сапега больше пользы России принесет в белорусской тюрьме, где она шьет форму для участников СВО.

«Давно пора успокоиться с этой Сапегой. Осуждённой необходимо отбыть 2/3 срока, получить положительные характеристики администрации исправительного учреждения. Для этого необходимо работать, участвовать в общественной жизни колонии, подписать и соблюдать обязательство о правопослушном поведении. Кстати, гражданка РФ Софья Сапега сейчас действительно занята полезным делом в интересах своей страны: шьёт форму для российских военнослужащих, участвующих в СВО», – написал Шпаковский.

В России отказ в помиловании Сапеге огорчил некоторых комментаторов. Журналист, друг украинского пропагандиста Дмитрия Гордона Андрей Караулов считает, что Софье предстоит отбыть свой срок до конца.

«Лукашенко никогда не помилует Софью Сапегу, более того, она отсидит полный срок, от звонка до звонка. Хорошо зная Россию, Лукашенко не может – и не захочет – создать прецедент. Пусть русским (россиянам) неповадно будет! Баллотироваться, критиковать, подстрекать, осуждать… Для всех иностранцев – двойные сроки!», – написал Караулов.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев напоминает, что вопрос Сапеги безуспешно пытался решить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший недавно Минск.

«В общем, и Сапегу тоже не отдадут. Видимо, России придется переходить с Беларусью в формат обмена пленных, подобный тому, который с огромным трудом налажен между Киевом и Москвой, иногда при посредничестве Анкары. Тогда можно было бы и политических заключенных вытянуть из тюрем… Не исключено, что в итоге Москве придется занять и этой работой. Только много денег потребуется…», – написал Суздальцев, поддерживавший в свое время обвиненного в крупных хищениях главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

В мае прошлого года Сапега была приговорена к 6 годам лишения свободы и крупному штрафу за экстремизм. Она редактировала польский ТГ-Канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков, судей, политиков, журналистов, а также членов их семей.

В ходе следствия она дала показания на 20 своих соучастников, которые были арестованы и осуждены.

В июне Сапега направила прошение о помиловании в администрацию колонии. Она просила президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока и уверяла, что встала на путь исправления.

Лукашенко тогда высказался за передачу Сапеги в Россию, отметив, что ему «жалко девчонку». В МИД РФ заявили, что в российской тюрьме Сапега может со временем претендовать на УДО. В министерстве не исключили, что ее даже могут амнистировать.

В Белоруссии негативно восприняли новость о возможном помиловании Сапеги.