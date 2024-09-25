Работающие против России чиновники США догадались, что их не пригласят на Игры Дружбы

Елена Острякова.  
25.09.2024 13:59
  (Мск) , Москва
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Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) готовят встречу, на которой будут побуждать представителей разных стран выступить с заявлением против Игр Дружбы, запланированных в Казани  следующем году. Аналогичную работу проводят США.

Об этом заявил чиновник управления по контролю за наркотиками США Рич Райд в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Из газет я знаю, что ВАДА очень твердо убеждено, что Игры Дружбы представляют угрозу легитимной системе. Поэтому я думаю, что они были бы открыты к подобному совместному заявлению», – сказал Райд.

А вот начальник управления Рахул Гупта считает, что Игры Дружба будут не единственными соревнованиями, которые Россия проведет как альтернативу прозападным Олимпийским играм.

«Я уверен, подобные усилия со стороны России будут продолжаться – попытки по созданию альтернативной реальности. Мы видим это в бизнесе, в торговле, в сфере национальной безопасности и других сферах. Это их подход по устранению и уничтожению легитимности и целостности глобальных систем, которые действуют на волне взаимного уважения в разных странах, в которых взяли на себя обязательства США, ООН и другие. Я могу сказать вам точно: мы не получим приглашения из России на Игры Дружбы», – сказал Гупта.

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