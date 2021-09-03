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03.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
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Работающий на Зеленского политолог признал, что визит в США прорывом не стал

Новости УкраиныВ Киеве никто и не ожидал, что в Соединенных Штатах согласятся с предоставлением Украине...

В Киеве никто и не ожидал, что в Соединенных Штатах согласятся с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины киевский политолог Владимир Фесенко, давая оценку визиту Владимира Зеленского в США.

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«Надо поднимать вопрос НАТО, но не завышать ожидания. Никто ведь особо не ожидал, что американцы скажут, что готовы предоставить Украине план действий по членству», — сказал эксперт.

При этом призывает не переоценивать результаты визита.

«Визит насыщенный. Об этом можно судить по конкретным договоренностям. Содержательная и длительная встреча президентов сама по себе показательна. Совместное заявление — документ, который тщательно готовился, и по ряду позиций он очень конкретен. Не стоит переоценивать визит, он прорывом не стал. Но этого эксперты и не ожидали. А результаты есть. И прежде всего они касаются постановки двустороннего партнерства на системную основу», – говорит Фесенко.

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