Работающий на Зеленского политолог признал, что визит в США прорывом не стал

03.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Киеве никто и не ожидал, что в Соединенных Штатах согласятся с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины киевский политолог Владимир Фесенко, давая оценку визиту Владимира Зеленского в США.

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«Надо поднимать вопрос НАТО, но не завышать ожидания. Никто ведь особо не ожидал, что американцы скажут, что готовы предоставить Украине план действий по членству», — сказал эксперт.

При этом призывает не переоценивать результаты визита.

«Визит насыщенный. Об этом можно судить по конкретным договоренностям. Содержательная и длительная встреча президентов сама по себе показательна. Совместное заявление — документ, который тщательно готовился, и по ряду позиций он очень конкретен. Не стоит переоценивать визит, он прорывом не стал. Но этого эксперты и не ожидали. А результаты есть. И прежде всего они касаются постановки двустороннего партнерства на системную основу», – говорит Фесенко.