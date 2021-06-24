24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, миграция, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина
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Работающих в РФ украинцев объявили потенциальными «агентами Путина»

Новости УкраиныНесколько миллионов украинских граждан, которые работают и проживают на территории России, являются «стратегической проблемой»...

Несколько миллионов украинских граждан, которые работают и проживают на территории России, являются «стратегической проблемой» и «замедленной бомбой» для бандеровской Украины.

Об этом пишет киевская газета «День», главным редактором которой является Лариса Ившина, жена экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях войны России против Украины этот фактор стал еще одной важной стратегической проблемой. Однако власти Украины предпочитает об этом публично не заявлять, как, кстати, и о многих других реальных проблемах. А проблемы, даже если не обращать на них внимания, не прекратят нарастать и углубляться.

Никуда не деться от того факта, что эти украинские граждане в де-факто военное время работают на врага и объективно усиливают его против своей страны. Можно ли это назвать коллаборацией? А если нет, то как это явление назвать? Этим людям можно предъявить определенные претензии», – подчеркивает автор.

Киевское издание уточняет, что все заробитчане, прожив на территории России какое-то время, со временем неизбежно теряют свою «украинскую идентичность».

«В России украинские граждане реальной информационной альтернативы не имеют. А кремлевские пропагандистские ресурсы сейчас ведут пропагандистскую войну против сознания, как своих русских людей, так и тех, кто по разным причинам оказался на российской территории. При таких условиях сохранить украинскую идентичность крайне трудно», – говорится в публикации.

Кроме того, ситуация, в которой находятся украинцы в РФ, создает идеальные условия для работы с ними российских спецслужб, прежде всего для вербовки. Там создали специальную организацию для влияния на украинских заробитчан. Кстати, господина Медведчука украинские правоохранительные органы обвиняли в причастности к этой специфической организации», – отмечает «День».


Однако украинское руководство мало того что не спешит исправлять эти «стратегические проблемы» – оно использует заробитчан как оправдание невозможности дипломатического разрыва с «агрессором».

Газета подчеркивает: если человек не может найти работу на Украине – он должен ехать в Европу. А если он всё-таки отправляется в Россию, то является потенциальным «агентом Кремля» и диверсантом.

«Недавно председатель организации, защищающей интересы наших работников, господин Воскобойник рассказал, что на сегодня минимальная заработная плата составляет: в России – $165, в Украине – $220, в Польше – $750. Итак, здесь наверняка речь идет не только о сугубо материальных интересах…

Если эти люди вернутся в Украину, то чем они станут для нашего государства: фактором стабильности или дестабилизации?

Не подготовит ли РФ из них бомбу замедленного действия против объекта своей агрессии? Не будут ли они призваны существенно изменить ситуацию на выборах разного уровня?» – делится опасениями автор.

По его мнению, в один момент Кремль может осуществить массовую депортацию украинцев домой под предлогом пандемии.

«Недавно правительство РФ заявило о депортации уже сейчас 152 тысяч украинских заробитчан, что, по мнению российских властей, работают в РФ незаконно. Каких людей в составе этих 152 тысяч увидит Украина? И как украинская власть готовится к их приему в очень специфическое время, когда в России куда больше, чем у нас, свирепствует пандемия коронавирус?» – истерит «День».

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